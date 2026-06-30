Mondiali 2026, Francia-Svezia: dove vederla, orario e probabili formazioni

La Francia sfida la Svezia nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: tutte le informazioni sulla gara in programma con orario, diretta tv e streaming, ultime dai campi e dove vedere le altre partite in calendario.

Grande notte di calcio oltreoceano per i Mondiali 2026. Stasera, martedì 30 giugno, va in scena un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori valido per i sedicesimi di finale del torneo. A sfidarsi saranno la Francia e la Svezia, che si affronteranno quando in Italia saranno le ore 23:00. La prestigiosa cornice del match sarà il monumentale New York New Jersey Stadium di East Rutherford, pronto a ospitare una delle sfide più calde di questa fase a eliminazione diretta. La vincente tra Francia e Svezia affronterà agli ottavi di finale il Paraguay.

Ultime dai campi e probabili formazioni

La Francia arriva a questa sfida con i favori del pronostico e con il morale alto dopo l'ottima fase a gironi, chiusa con una convincente vittoria per 4-1 sulla Norvegia che ha confermato la spaventosa potenza di fuoco dei transalpini. Dall'altra parte, la Svezia approda ai sedicesimi con una grandissima voglia di riscatto e l'obiettivo di gettarsi alle spalle la pesante sconfitta subita contro i Paesi Bassi (5-1) nell'ultima parte del proprio raggruppamento.

I francesi proveranno a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti sfruttando la profondità e l'imprevedibilità dei propri campioni, ma gli scandinavi sanno essere un cliente estremamente ostico grazie alla fisicità del loro impianto di gioco e a individualità di caratura internazionale in attacco.

Viktor Gyokeres

In casa Francia si respira ottimismo: il tecnico ha intenzione di confermare il blocco che ha dominato le scorse uscite, puntando sulla solidità del centrocampo e sulle accelerazioni devastanti del reparto offensivo. Nella Svezia fari puntati sul tandem offensivo composto da Alexander Isak e Viktor Gyökeres, i due principali pericoli pubblici per la retroguardia francese, chiamati a capitalizzare ogni minimo pallone utile.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola. Svezia (4-4-2): Olsen; Holm, Hien, Lindelöf, Augustinsson; Kulusevski, Cajuste, Salétros, Elanga; Isak, Gyökeres.

Dove vedere Francia-Svezia in TV e streaming

Il calcio d'inizio al New York New Jersey Stadium è previsto alle 23:00 ore italiane (le 17:00 a New York). La sfida Francia-Svezia sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronisti Dario Di Gennaro e Lele Adani. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Antonio Di Gennaro.

Le altre partite di oggi ai Mondiali

Il programma odierno dei sedicesimi di finale non si ferma qui. Nella giornata di oggi sono previsti altri due incontri cruciali per definire il tabellone degli ottavi: