Mondiali 2026, Francia-Spagna: dove vederla, orario e formazioni della semifinale

La sfida tra Mbappé e Lamine Yamal accende la prima semifinale dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni su orario, probabili formazioni, diretta tv e streaming della partita in programma ad Arlington.

È il giorno della prima semifinale dei Mondiali 2026. stasera 14 luglio, nella spettacolare e avveniristica cornice del Dallas Stadium ad Arlington, in Texas, Francia e Spagna si incroceranno in una sfida da dentro o fuori che promette spettacolo e altissima intensità sportiva. Ecco l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Ultime dai Campi e Probabili Formazioni

La Francia di Didier Deschamps, reduce da un cammino solido coronato dal netto 2-0 inflitto al Marocco nei quarti di finale, cerca la sua terza finale mondiale consecutiva dopo il trionfo del 2018 e il secondo posto del 2022. Sulla sua strada troverà una Spagna spumeggiante, rigenerata dalla cura Luis de la Fuente, capace di eliminare il Belgio per 2-1 ai quarti grazie a una manovra rapida e alle giocate estrose dei suoi giovani talenti.

Si preannuncia una battaglia tattica ed estetica fra la straripante fisicità e il cinismo dei Les Bleus e il possesso palla ipnotico delle Furie Rosse. Entrambe le compagini arrivano a questo scontro diretto con il morale a mille e la ferma intenzione di staccare il pass per la finalissima del 19 luglio a New York/New Jersey contro la vincente tra Argentina e Inghilterra.

Il giocatore spagnolo Lamine Yamal

I due tecnici sembrano intenzionati a mandare sul terreno di gioco i propri schieramenti ideali, al netto delle fatiche accumulate nel torneo. Deschamps si affida ancora all'esperienza di Mike Maignan tra i pali. Difesa a quattro guidata da Konaté, mentre a centrocampo l'energia di Manu Koné darà equilibrio. Davanti, fari puntati ovviamente su Kylian Mbappé, supportato dalla fantasia di Dembélé e dalle intuizioni di Olise e Doué.

Luis de la Fuente risponde con il suo consueto 4-3-3. Unai Simón a protezione della porta, con Cucurella e Pedro Porro sulle fasce. In cabina di regia c'è Zubimendi, affiancato da Pedri e Merino. Il tridente offensivo sarà da brividi con Oyarzabal riferimento centrale, supportato dagli esterni d'attacco Nico Williams e la giovanissima stella Lamine Yamal. Probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct. Deschamps.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente.

Dove vedere Francia-Spagna in tv e streaming

Il calcio d'inizio al Dallas Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 15:00 ora locale). La sfida Argentina-Svizzera sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Stefano Bizzotto, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Il programma delle semifinali