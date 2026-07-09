Mondiali 2026: Francia-Marocco, dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Francia e Marocco si sfidano questa sera nei quarti di finale dei Mondiali 2026 al Boston Stadium. Ecco l'orario del calcio d'inizio, dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

Si alza il sipario sui quarti di finale dei Mondiali 2026 con una delle sfide più attese del tabellone. Questa sera, giovedì 9 luglio, Francia e Marocco si affrontano al Boston Stadium di Boston con in palio un posto in semifinale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, dove seguirlo in diretta tv, streaming e le probabili formazioni delle due nazionali.

Ultime dai Campi e Probabili Formazioni

La partita rappresenta anche il remake della semifinale del Mondiale 2022 in Qatar, quando la Francia riuscì a superare il Marocco per 2-0 conquistando l'accesso alla finale. Questa volta, però, i Leoni dell'Atlante arrivano con maggiore esperienza e ambizioni ancora più alte, dopo aver confermato la propria crescita nel panorama internazionale. La Francia di Didier Deschamps arriva ai quarti con un ruolino di marcia impressionante e un attacco stellare guidato da un devastante Kylian Mbappé, già autore di 7 reti in questa edizione.

Dall'altra parte, il Marocco continua a stupire il mondo: dopo lo storico quarto posto del 2022, la squadra ha travolto il Canada per 3-0 agli ottavi con una splendida doppietta di Ounahi e si presenta all'appuntamento senza alcuna paura, pronta a sfruttare la solidità difensiva e le fulminee ripartenze guidate da Achraf Hakimi e Brahim Díaz.

Kylian Mbappé

I transalpini dovrebbero affidarsi al consolidato assetto offensivo con Dembélé e Olise a supporto di Mbappé. Nel Marocco c'è qualche dubbio legato alle condizioni del centrocampista Ismael Saibari, ma lo staff medico farà di tutto per recuperarlo. In caso contrario, è pronto a subentrare Soufiane Rahimi, già decisivo nell'ultimo match. Le probabili formazioni sul terreno di gioco:

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga, Rabiot; Dembélé, Olise, Mbappé.

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga, Rabiot; Dembélé, Olise, Mbappé. Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss (o Rahimi); En-Nesyri.

Dove vederla in tv e in Streaming

Il calcio d'inizio al Boston Stadium è previsto alle 22:00 ore italiane (le 16:00 ora locale). La sfida Francia-Marocco sarà visibile in chiaro su Rai 1. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Le altre partite dei quarti di finale dei Mondiali 2026

Il programma dei quarti proseguirà nei prossimi giorni con altre tre sfide: