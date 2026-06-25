Mondiali 2026, Ecuador-Germania: dove vederla in TV e streaming, orario e formazioni

Ecuador e Germania si sfidano alle 22:00 al Mondiale 2026: ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario d'inizio, probabili formazioni, dove vederlo in diretta tv e streaming.

Ultima chiamata per il Gruppo E ai Mondiali 2026. Questa sera al MetLife Stadium (New York/New Jersey) va in scena il match-clou tra Ecuador e Germania. Una partita che si preannunciava come lo scontro diretto per il primato, ma che vede le due nazionali arrivarci in situazioni diametralmente opposte: la Germania vola a punteggio pieno ed è già qualificata, mentre l'Ecuador è con le spalle al muro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario d'inizio, dove vederlo in diretta tv e streaming e le ultime dai campi.

Ecuador-Germania: probabili formazioni dove vederla in TV e streaming e orario e

L'atmosfera in casa Tricolor è tesa. Dopo la sconfitta contro la Costa d'Avorio e il deludente 0-0 contro Curaçao, sono piovute forti critiche sul CT Sebastián Beccacece. Per qualificarsi ai sedicesimi di finale serve una vittoria contro i colossi tedeschi e contemporaneamente un risultato favorevole dall'altra sfida del girone per sperare nella qualificazione. Nessuna novità dell'ultimo minuto sul fronte infortuni, con le stelle Pacho, Hincapié e Moises Caicedo regolarmente al loro posto per tentare l'impresa.

Il CT Julian Nagelsmann si gode la qualificazione anticipata, trascinato da un super Deniz Undav (già a segno nelle prime due gare). La brutta notizia per la Mannschaft è però lo stop di Nico Schlotterbeck, che ha concluso anzitempo il suo Mondiale a causa di un infortunio rimediato contro la Costa d'Avorio. Spazio quindi a un po' di turnover guidato dall'esperienza di Neuer e Kimmich per blindare il primato definitivo e tentare di eguagliare la striscia storica di 12 vittorie consecutive (record risalente al biennio 1979-1980).

Hernán Galíndez

I due allenatori dovrebbero scendere in campo con questi ventidue (con Nagelsmann pronto a lanciare qualche seconda linea di lusso come Leweling e Woltemade):

Ecuador (4-4-2): Galindez; Ordoñez, Pacho, Franco, Hincapié; Vite, M. Caicedo, Estupiñán, Plata; Enner Valencia, Minda. Ct: Beccacece.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Raum, Rüdiger, Tah, Kimmich; Goretzka, Stiller; Wirtz, Undav, Leweling; Woltemade. Ct: Nagelsmann.

Il calcio d'inizio è previsto per oggi, giovedì 25 giugno alle ore 22:00 italiane (16:00 ora locale), al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey). In Italia la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay con il commento di Alberto Rimedio e Lele Adani. Ecuador-Germania: sarà visibile anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN. Telecronista Ricky Buscaglia.

Classifica Gruppo E