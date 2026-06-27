Mondiali 2026, Croazia-Ghana stasera in TV: dove vederla, orario e chi passa il turno

Croazia e Ghana si affrontano nell'ultima giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026: ecco l'orario della partita, dove seguirla in TV e streaming e tutte le combinazioni per il passaggio ai sedicesimi di finale.

Ultima chiamata per il Gruppo L dei Mondiali 2026. Questa sera, sabato 27 giugno, Croazia e Ghana si sfidano in una gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. L'Inghilterra è già certa del primo posto, mentre africani e croati si contendono il secondo pass e, in caso di mancato successo, anche la possibilità di accedere come una delle migliori terze. Ecco l'orario del match, dove vederlo in TV e tutti gli scenari per il passaggio del turno.

Croazia-Ghana, le ultime dai campi e le probabili formazioni

Archiviata la bella vittoria contro il Panama firmata Budimir, i croati vogliono cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Zlatko Dalić si affida ancora una volta all'eterno Luka Modrić (fresco di record con 200 presenze in Nazionale) per dettare i tempi a centrocampo, supportato da Kovacić. In avanti confermatissimo Budimir come terminale offensivo, assistito dalle corsie esterne.

Le Black Stars arrivano dal prezioso pareggio a reti bianche strappato all'Inghilterra e si trovano in una posizione di leggero vantaggio. Il CT non ha defezioni o squalifiche dell'ultima ora: Thomas Partey guiderà la diga mediana, mentre la velocità di Iñaki Williams e l'esperienza di Jordan Ayew saranno le armi principali per colpire in contropiede. Probabili formazioni delle due squadre.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. All. Dalic.

Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. All. Dalic. Ghana (4-3-3): Asare; Adjetey, Opoku, Mensah, Sibo; Yirenkyi, Sulemana, Senaya; Jordan Ayew, Inaki Williams, Semenyo. All. Queiroz.

Iñaki Williams

Classifica del Gruppo L e dove vedere la partita

Classifica Gruppo L (dopo 2 giornate): l'Inghilterra è già matematicamente qualificata ai sedicesimi di finale. Per conquistare il secondo posto, al Ghana basta un pareggio. La Croazia si qualifica matematicamente con una vittoria, mentre con un pareggio avrebbe ottime possibilità di rientrare tra le migliori terze e accedere comunque ai sedicesimi di finale.

Inghilterra 4 (+4)

Ghana 4 (+1)

Croazia 3 (-1)

Panama 0 (-4)

Il calcio d'inizio al Philadelphia Stadium è previsto alle 23:00 ore italiane (le 17:00 a Philadelphia) La sfida tra Croazia e Ghana, valida per la terza giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026, sarà visibile In chiaro su Rai 1, telecronisti Dario Di Gennaro e Lele Adani. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Giorgio Basile.