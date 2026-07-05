Mondiali 2026, Brasile-Norvegia stasera: dove vederla, orario e chi passa il turno

Stasera al MetLife Stadium la sfida da dentro o fuori tra la Seleção di Vinicius e i vichinghi di Haaland per un posto nei quarti di finale del Mondiale 2026: info, orari e tv.

I fari del calcio mondiale sono tutti puntati sul MetLife Stadium (denominato per il torneo come New York New Jersey Stadium) di East Rutherford, dove stasera andrà in scena un elettrizzante ottavo di finale tra il Brasile e la Norvegia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 22:00 italiane (le 16:00 locali). La formula è quella spietata dell'eliminazione diretta: chi vince vola ai quarti di finale, chi perde torna a casa. Ecco tutte le informazioni su dove vederla e l'orario preciso del calcio d'inizio.

Il Brasile va a caccia del sesto titolo mondiale della sua storia, un traguardo che manca ormai dal lontano 2002. I verdeoro guidati da Carlo Ancelotti si affidano alla classe immensa di Vinicius Junior, capocannoniere della squadra in questo torneo con 4 reti. Dall'altra parte c'è una Norvegia solida, organizzata e trascinata dal proprio gigante e fuoriclasse indiscusso Erling Haaland, autore di 5 gol finora e pronto a guidare i vichinghi verso quella che sarebbe una storica qualificazione ai quarti. Chi passa incontrerà la vincente tra Messico e Inghilterra.

Ultime dai campi e probabili formazioni

In casa Brasile le principali valutazioni riguardano le condizioni di alcuni titolari non al meglio: il ct deve decidere se rischiare subito i giocatori offensivi più importanti o puntare su soluzioni più conservative. Restano comunque confermati i punti fermi come Alisson tra i pali e la coppia difensiva centrale Marquinhos-Gabriel, con Vinícius riferimento offensivo principale.

Martin Ødegaard

La Norvegia dovrebbe invece confermare l'undici tipo, con il tridente offensivo guidato da Haaland supportato da Ødegaard e Sorloth. Il sistema di gioco resta propositivo, con l'obiettivo di non abbassarsi troppo e sfruttare le transizioni rapide.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Rodrygo, Richarlison (o Endrick), Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Østigård, Hanche-Olsen, Meling; Ødegaard, Berge, Thorsby; Sørloth, Haaland, Nusa. All. Solbakken.

Dove vederla in tv e in Streaming

Il calcio d'inizio al MetLife Stadium di East Rutherford è previsto alle 22:00 ore italiane (le 16:00 ora locale). La sfida Brasile-Norvegia sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Giuseppe Galati affiancato da Lele Adani al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Calendario degli ottavi

Sabato 4 luglio

Canada-Marocco (0-3)

Paraguay-Francia (0-1)

Domenica 5 luglio

Brasile-Norvegia (ore 22:00)

Lunedì 6 luglio

Messico-Inghilterra (ore 02:00)

Portogallo-Spagna (ore 21:00)

Martedì 7 luglio