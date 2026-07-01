Mondiali 2026, Belgio-Senegal stasera: dove vederla, orario e chi passa il turno

Belgio e Senegal si affrontano questa sera al Seattle Stadium nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Ecco l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Prosegue la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Questa sera, mercoledì 1 luglio, il Seattle Stadium di Seattle ospita il sedicesimo di finale tra Belgio e Senegal, con calcio d'inizio alle ore 22 italiane (le 13:00 locali). Una sfida senza appello: chi vince conquista il pass per gli ottavi di finale, mentre la squadra sconfitta saluterà il torneo.

Ultime dai campi e probabili formazioni

Il Belgio di Rudi Garcia arriva all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo G. I Diavoli Rossi hanno faticato nelle prime due uscite, pareggiando contro Egitto e Iran, prima di ritrovare brillantezza con il netto successo sulla Nuova Zelanda che ha garantito la qualificazione. Il Senegal, invece, si è guadagnato un posto nella fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze classificate: dopo le sconfitte contro Francia e Norvegia, i Leoni della Teranga hanno travolto l'Iraq nell'ultima giornata del girone, conquistando una qualificazione insperata.

Rudi Garcia si affida ai suoi uomini di maggiore esperienza, con Courtois tra i pali, De Bruyne a guidare la trequarti e Romelu Lukaku riferimento offensivo. Nel Senegal, Pape Thiaw conferma la fiducia a Sadio Mané e Nicolas Jackson, mentre tra i pali resta Diaw, con Mendy ancora indisponibile. Probabili formazioni:

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku. All. Garcia.

Senegal (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Camara, Mané; Jackson. All. Thiaw.

Ismaila Sar

Dove vedere Belgio-Senegal in tv e streaming e chi passa il turno

Il calcio d'inizio al Seattle Stadium di Seattle è previsto alle 22:00 ore italiane (le 13:00 a Seattle). La sfida Belgio-Senegal sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronisti Tiziana Alla affiancata da Stefano Sorrentino al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.

Se le squadre sono in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si procede così: Tempi supplementari: Si giocano due tempi da 15 minuti ciascuno. Anche se una squadra segna, si continua a giocare fino al 120° minuto. Calci di rigore: Se la parità persiste anche dopo i 30 minuti di supplementari, il passaggio del turno si decide ai tiri dal dischetto (una serie iniziale di 5 rigori a testa, e poi a oltranza se si rimane pari).

Chi vince stasera tra Belgio e Senegal vola ufficialmente agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra USA e Bosnia ed Erzegovina. Chi perde, viene eliminato definitivamente dal Mondiale.

Le altre partite di oggi (1 luglio 2026)

Il tabellone dei sedicesimi offre un programma ricchissimo per la giornata odierna. Oltre a Belgio-Senegal, si giocano altri match cruciali per definire la griglia degli ottavi di finale: