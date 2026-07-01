Mondiali 2026, Belgio-Senegal stasera: dove vederla, orario e chi passa il turno

Belgio e Senegal si affrontano questa sera al Seattle Stadium nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Ecco l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Leandro Trossard
NOTIZIA di 01/07/2026

Prosegue la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Questa sera, mercoledì 1 luglio, il Seattle Stadium di Seattle ospita il sedicesimo di finale tra Belgio e Senegal, con calcio d'inizio alle ore 22 italiane (le 13:00 locali). Una sfida senza appello: chi vince conquista il pass per gli ottavi di finale, mentre la squadra sconfitta saluterà il torneo.

Ultime dai campi e probabili formazioni

Il Belgio di Rudi Garcia arriva all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo G. I Diavoli Rossi hanno faticato nelle prime due uscite, pareggiando contro Egitto e Iran, prima di ritrovare brillantezza con il netto successo sulla Nuova Zelanda che ha garantito la qualificazione. Il Senegal, invece, si è guadagnato un posto nella fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze classificate: dopo le sconfitte contro Francia e Norvegia, i Leoni della Teranga hanno travolto l'Iraq nell'ultima giornata del girone, conquistando una qualificazione insperata.

Rudi Garcia si affida ai suoi uomini di maggiore esperienza, con Courtois tra i pali, De Bruyne a guidare la trequarti e Romelu Lukaku riferimento offensivo. Nel Senegal, Pape Thiaw conferma la fiducia a Sadio Mané e Nicolas Jackson, mentre tra i pali resta Diaw, con Mendy ancora indisponibile. Probabili formazioni:

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku. All. Garcia.

Senegal (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Camara, Mané; Jackson. All. Thiaw.

Ismaila Sar
Ismaila Sar

Dove vedere Belgio-Senegal in tv e streaming e chi passa il turno

Il calcio d'inizio al Seattle Stadium di Seattle è previsto alle 22:00 ore italiane (le 13:00 a Seattle). La sfida Belgio-Senegal sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronisti Tiziana Alla affiancata da Stefano Sorrentino al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.

Se le squadre sono in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si procede così: Tempi supplementari: Si giocano due tempi da 15 minuti ciascuno. Anche se una squadra segna, si continua a giocare fino al 120° minuto. Calci di rigore: Se la parità persiste anche dopo i 30 minuti di supplementari, il passaggio del turno si decide ai tiri dal dischetto (una serie iniziale di 5 rigori a testa, e poi a oltranza se si rimane pari).

Chi vince stasera tra Belgio e Senegal vola ufficialmente agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra USA e Bosnia ed Erzegovina. Chi perde, viene eliminato definitivamente dal Mondiale.

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Le altre partite di oggi (1 luglio 2026)

Il tabellone dei sedicesimi offre un programma ricchissimo per la giornata odierna. Oltre a Belgio-Senegal, si giocano altri match cruciali per definire la griglia degli ottavi di finale:

  • Messico - Ecuador: 2 - 0 (Match già disputato nella notte italiana: il Messico si qualifica agli ottavi).

  • Inghilterra - RD Congo (Atlanta Stadium, ore 18:00 italiane).

  • USA - Bosnia ed Erzegovina (San Francisco Bay Stadium, ore 04:00 italiane del 2 luglio).

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