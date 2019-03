Momo Challenge, cos'è il gioco che insidia Youtube e Fortnite

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta il Momo Challenge, un'inquietante 'apparizione' sul web che pare abbia contagiato anche YouTube e il gioco Fortnite!

Ma cos'è Momo Challenge? Nuovi report hanno dichiarato che una figura dall'aspetto terrificante, chiamata Momo , è tornata ad apparire in diversi video su YouTube, in alcuni di Peppa Pig ma anche in videogiochi come la modalità online di Fortnite, e pare che incoraggi le persone che la vedono, i bambini in modo particolare, a scrivere su WhatsApp a un determinato numero di telefono. Le persone che si nascondono dietro a questo account danno ai seguaci dei compiti da portare a termine, e pare che le missioni siano svariate, dal guardare un film horror a farsi del male fisico. Alcuni report parlano di compiti agghiaccianti come accendere il gas in casa mentre tutti dormono.

I never tweet about things like this but I think it is absolutely disgusting how someone has been sad enough to create this momo challenge. Absolutely awful on its own not alone the fact it's aimed for kids!! #MomoChallenge pic.twitter.com/gpN0TKwmj1 — Brooklyn (@brooklyndayy) February 25, 2019

L'origine di Momo non è basata su Internet: la scultura su cui è basata l'immagine inquietante è di Keisuke Aisawa, un artista della Link Factory in Giappone. La compagnia è conosciuta per disegnare props per i film horror, questa scultura non è mai stata usata in un film ma è stata esposta in una galleria a Tokyo nel 2016. Nel 2018 la Momo Challenge è stata resa nota da uno youtuber, e nello stesso mese di luglio una ragazzina di 12 anni si è uccisa a Buenos Aires, proprio - apparentemente - a causa di questa "sfida" che in realtà sarebbe una bufala, anche se il panico diffuso in rete si è gonfiato a dismisura.

Kim Kardashian fa parte di quel gruppo - sempre più grande - di genitori molto agitati da questi video: la ricca star ha condiviso sui suoi social un messaggio super preoccupato di una madre americana, che mette in guardia tutti perché questa Momo Challenge è davvero reale:

Okay one more thing: If you're YouTube and you have 18 million IG followers your response should be more than a screenshot of Kim Kardashian's baseless, fear-mongering post with a link to your statement that makes it look like Momo was ever a legit issue.https://t.co/r8oEqjTbnE pic.twitter.com/brNipJbwuD — Madison Malone Kircher (@4evrmalone) February 28, 2019

Per cercare di contrastare il fenomeno, Youtube ha dichiarato che qualsiasi filmato che riguarda la Momo Challenge - sia video caricati dagli utenti che dalle redazioni delle testate e media - non sarà associato a pubblicità di nessun tipo e quindi non potrà monetizzare.