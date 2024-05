Momo: Alexa Goodall e Martin Freeman protagonisti dell'adattamento del romanzo fantasy di Michael Ende

Sta per arrivare l'adattamento cinematografico di Momo, celebre romanzo fantasy dello scrittore Michael Ende.

Sta per arrivare sul grande schermo l'adattamento cinematografico in lingua inglese di Momo, uno dei libri fantasy più amati dello scrittore de La storia infinita Michael Ende. Alexa Goodall, star della serie con Ewan McGregor Un gentiluomo a Mosca, interpreta il ruolo principale della giovane orfana Momo.

Il cast principale è completato da Araloyin Oshunremi (Top Boy, Heartstopper), Kim Bodnia (Killing Eve, The Witcher), Claes Bang (The Square), Laura Haddock (The Recruit, Transformers - L'ultimo cavaliere), Jennifer Amaka Peterson (Omicidi a Sandhamn), David Schütter (Charlie's Angels) e Martin Freeman (Lo Hobbit, Sherlock).

Deadline ha rivelato un primo sguardo esclusivo della Goodall in Momo, le cui riprese sono attualmente in corso in Croazia e Slovenia. Potete vedere la foto di seguito.

Il film è prodotto dal prolifico produttore tedesco Christian Becker (The Wave) e scritto e diretto dallo sceneggiatore e regista bilingue Christian Ditter (Single ma non troppo), che qualche anno fa si è accaparrato i diritti del popolare romanzo con un accordo segreto. Il bestseller internazionale è stato tradotto in oltre 50 lingue e ha venduto più di 13 milioni di copie in tutto il mondo.

I dettagli del film

La storia è incentrata su Momo, una giovane orfana che vive tra le rovine di un antico anfiteatro romano e diventa amica di tutti gli abitanti del quartiere. Ma quando una potente società internazionale inizia a rubare il tempo di tutti, nessuno ha più tempo per lei, tanto meno per i suoi amici. Momo e il maestro Hora, il custode del tempo, sono gli unici che possono affrontare i ladri di tempo prima che tutto sia perduto per sempre.

Momo è prodotto da Rat Pack Filmproduktion in coproduzione con Constantin Film Production e Westside Filmproduction in associazione con Michael Ende Productions e Pakt Media. Constantin distribuirà Momo nei territori di lingua tedesca. Rocket Science si occuperà dei diritti di vendita internazionali per il resto del mondo e lancerà il film agli acquirenti prima del Festival di Cannes della prossima settimana.

Becker produce il film, mentre Amara Palacios è produttore creativo. Martin Moszkowicz e Oliver Berben sono produttori esecutivi, mentre Roman Hock e Wolf-Dieter von Gronau sono produttori co-esecutivi. Ditter scrive e dirige il progetto, basato sul romanzo.