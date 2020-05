Molto forte, incredibilmente vicino: stasera su Iris il film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Molto forte, incredibilmente vicino è il film in onda stasera su Iris alle 21:10, diretto da Stephen Daldry, con protagonisti Tom Hanks e Sandra Bullock.

Un ragazzino di New York, Oscar Schell, riceve dal padre un messaggio rassicurante sul cellulare: "C'è qualche problema qui nelle Torri Gemelle, ma è tutto sotto controllo". È l'11 settembre 2001. Tra gli oggetti del padre scomparso il ragazzo trova una busta col nome Black e una chiave. Si aggrappa a questi due elementi per riallacciare il rapporto troncato dalla catastrofe e per compensare un vuoto affettivo che neppure la madre riesce a colmare. Inizia, così, un viaggio nella città alla ricerca del misterioso signor Black, un itinerario ricco di incontri che lo porterà a dare finalmente risposta all'enigmatico ritrovamento e ai propri dubbi. E sarà soprattutto l'incontro col nonno a fargli ritrovare un mondo di affetti e a riaprirlo alla vita.

Due candidature agli Oscar nel 2012 per Molto forte, incredibilmente vicino, che vede nel cast, oltre ai protagonisti Tom Hanks e Sandra Bullock, anche il piccolo Thomas Horn, John Goodman, Viola Davis, Jeffrey Wright e Max von Sydow.