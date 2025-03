Mohammad Rasoulof a Torino per l'Omaggio del Museo Nazionale del Cinema

Mohammad Rasoulof al centro di un omaggio organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il regista e sceneggiatore iraniano conosciuto per la forza e il coraggio con cui ha saputo affrontare temi come la repressione, la libertà individuale e le contraddizioni sociali e politiche del suo Paese, arriverà a Torino per presenziare alla rassegna, ospitata dal Cinema Massimo dal 3 al 9 aprile.

Rasoulof sarà a Torino dal 3 al 6 aprile per introdurre le proiezioni dei suoi film al Cinema Massimo. Il 4 aprile alle ore 20:30 incontrerà il pubblico in una conversazione condotta da Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema. A seguire, alle 21:30, presenterà il suo film There is No Evil.

Il regista Mohammad Rasoulof al Festival di Cannes 2024

La lotta all'oscurantismo

Con all'attivo titoli quali A Man of Integrity e Il seme del fico sacro, suo ultimo lavoro, Mohammad Rasoulof "realizza film che esplorano le tensioni politiche e sociali dell'Iran contemporaneo attraverso uno sguardo intimo e riflessivo. Nei suoi racconti di uomini e donne, che si confrontano con un sistema autoritario, sfidando le restrizioni imposte dal potere e ponendo domande cruciali sulla giustizia, la verità e la resistenza, il cinema diventa uno strumento di denuncia sociale e politica, ma anche un'occasione di ricerca e conoscenza".

Nonostante i successi ottenuti ai più importanti festival internazionali, la sua carriera è stata segnata da un rapporto difficile con le autorità iraniane. Più volte arrestato e messo sotto sorveglianza, Rasoulof è riuscito a lasciare il suo paese nel 2024 per ricongiungersi con la sua famiglia in Germania. .

Programma delle proiezioni

The Twilight

Gio 3, h. 18.30/Dom 6, h. 16.00, introdotta da Mohammad Rasoulof

Il seme del fico sacro

Gio 3, h. 20.30/Mar 8, h. 15.15, introdotta da Mohammad Rasoulof

L'isola di ferro

Ven 4, h. 16.00/Mer 9, h. 16.00, introdotta da Mohammad Rasoulof

The White Meadows

Ven 4, h. 18.00/Mar 8, h. 18.30, introdotta da Mohammad Rasoulof

Il male non esiste

Ven 4, h. 21.30/Lun 7, h. 18.00, introdotta da Mohammad Rasoulof

Manuscripts Don't Burn

Sab 5, h. 16.00/Dom 6, h. 20.30, introdotta da Mohammad Rasoulof

A Man of Integrity

Sab 5, h. 18.30/Lun 7, h. 15.45, introdotta da Mohammad Rasoulof

Goodbye

Sab 5, h. 20.45/Dom 6, h. 18.00, introdotta da Mohammad Rasoulof

Per info e biglietti www.cinemamassimotorino.it.