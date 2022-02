Chi è la moglie di Stefano Accorsi, Bianca Vitali

Ecco chi è e cosa fa Bianca Vitali, la moglie di Stefano Accorsi: celeberrimo attore italiano, noto principalmente per pellicole come L'Ultimo bacio di Muccino e Romanzo criminale.

Stefano Accorsi è il marito di Bianca Vitali, figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone. La coppia ha due figli: Lorenzo, nato il 21 aprile 2017, e Alberto, nato il 28 agosto 2020.

La Vitali, nata a Milano nel 1991, attualmente lavora come attrice e come modella per l'agenzia Why Not Model: nel corso della sua carriera è stata anche la testimonial di Tezenis. Il primo incontro con Accorsi è avvenuto durante le riprese della serie 1992 su Tangentopoli, realizzata partendo da un'idea di colui che in futuro sarebbe diventato suo marito ed il padre dei suoi figli.

I due sono convolati a nozze dopo due anni di relazione presso il Municipio A Borgonovo Val Tidone in provincia di Piacenza nei pressi di Borgo Emiliano e, anche se sulla vita privata della bellissima attrice e modella non conosciamo molti dettagli, sappiamo che la coppia ha due figli, Lorenzo e Alberto, come accennato in precedenza.

Bianca, molto riservata, timida e riluttante nel condividere dettagli relativi alla sua vita personale, è la figlia del famoso giornalista Aldo Vitali, ama molto gli animali e nel corso degli anni è stata spesso avvistata in compagnia di un cane color miele che si chiama Zazà.