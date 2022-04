Chi è la moglie di Lorenzo Cherubini (Jovanotti), Francesca Valiani

Ecco chi è e cosa fa Francesca Valiani, la moglie di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: uno dei più celebri cantautori e rapper italiani odierni, noto anche per il suo impegno sociale e politico.

Francesca Valiani è la moglie di Jovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, con il quale ha avuto una figlia, Teresa Cherubini, nata il 13 dicembre 1998. La donna è tre anni più giovane del celebre cantatore toscano ed è originaria di Cortona, dove vive ormai da diversi anni insieme al marito e la figlia.

La Valiani, nata nel 1969, lavora come fotografa e vive lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo; nel 2012 ha pubblicato il libro Tutti i giorni, in cui ha raccolto le fotografie che raccontano la storia della sua vita con Jovanotti. La donna ha anche un bellissimo profilo Instagram, "fravaliani", che contiene svariate foto ritraenti viaggi fatti con la sua famiglia in formato "simil-Polaroid".

"Francesca ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io. Tante cose le ho fatte per farla contenta", ha dichiarato Jovanotti durante un'intervista. "Dalle piccole, come mettermi un bell'abito perché so che a lei piace vedermi vestito non come un bambino. Un uomo da solo è una disgrazia. Io credo molto nella coppia, la coppia è una potenza".

Francesca Valiani e il marito si conoscono da quando erano giovanissimi, come raccontato dalla fotografa stessa durante un'intervista di Vanity Fair del 2012: "Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l'ho ancora".

"Io credo nelle affinità profonde. Ma questo non vuol dire che sia facile: tutto è stato una conquista. Il nostro rapporto in questi diciotto anni è cambiato totalmente, grazie a un lavoro quotidiano di correzione e rimessa a punto. Tra i due c'è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell'amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri", ha concluso la moglie di Jovanotti.