Chi è la moglie di Giampaolo Morelli, Gloria Bellicchi

Gloria Bellicchi è il nome della moglie di Giampaolo Morelli, un attore, sceneggiatore, conduttore televisivo e regista italiano che ha raggiunto la notorietà grazie all'interpretazione dell'ispettore Coliandro, protagonista dell'omonima serie televisiva.

Giampaolo Morelli e Valentina Lodovini in una scena della seconda stagione della serie tv L'ispettore Coliandro

Gloria è nata a Parma il 2 febbraio 1979, è un'attrice ed ex modella che ha dato inizio alla sua carriera nel mondo della moda nel 1998, dopo aver vinto il titolo di Miss Italia. Nel 2000 la Bellicchi ha iniziato a collaborare con la Riccardo Gay Model Management, che le ha permesso di calcare alcune delle più importanti passerelle italiane ed estere.

Gloria, in questo periodo, ha anche deciso di affiancare la sua vita da modella a quella universitaria, laureandosi nel in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano. Nel 2010 si è avvicinata per la prima volta al mondo della recitazione, con la serie televisiva In crociera, ed è proprio recitando che la modella ha conosciuto Morelli. Tra i due è scattata subito la scintilla e, senza pensarci troppo, hanno deciso di sposarsi nel giro di pochi mesi.

L'agenzia dei bugiardi: una scena con Giampaolo Morelli

L'amore di Giampaolo Morelli e sua moglie, l'ex Miss Italia, ha dato alla luce due splendidi figli: il primogenito Gianmarco (2013) e Piermaria (2016). La famiglia vive felicemente a Roma ed entrambi i coniugi tengono moltissimo alla loro privacy e a quella dei loro figli: la coppia tende ad essere estremamente riservata in pubblico e Gloria non ha nessun profilo social ufficiale.