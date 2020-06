Modern Family e le altre, oggi su Italia 1 al via la maratona delle sitcom: la programmazione

Modern Family arriva oggi su Italia 1, dalle ore 15:55, ripartendo non solo dalla prima puntata della prima stagione, ma inaugurando una vera e propria maratona di sitcom sulla rete Mediaset.

Per la prima volta su Mediaset, ma già conosciutissima dal pubblico che nel corso di 11 stagioni ha imparato ad amare ciascuno dei protagonisti, Modern Family prende il via quando tre famiglie di Los Angeles accettano di farsi riprendere da una troupe che sta realizzando un documentario sulle abitudini e i rapporti interpersonali della vita domestica. Con questo pretesto, la serie tv racconta nello stile del falso documentario le vite di Jay Pritchett, dei figli Claire e Mitchell e dei loro compagni, mariti, nipoti, figli e figli adottivi, che rappresentano le complessità e le diversità della famiglia moderna.

Ideata da Christopher Lloyd e Steven Levitan, vincitrice di 22 Emmy Awards e 1 Golden Globe, Modern Family, come già detto, non sarà la sola sorpresa all'insegna del divertimento nel pomeriggio di questo lunedì 8 giugno. Un promo aveva già anticipato la maratona di sitcom che prenderà il via oggi su Italia 1, andrà in onda dal lunedì al venerdì e vedrà schierata anche un'altra new entry oltre a Modern Family: Due uomini e mezzo, che ripartirà dal primo episodio della stagione 5.

La programmazione