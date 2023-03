Mixer di Giovanni Minoli: Raffaella Carrà e Paolo Villaggio, ospiti di stasera su Rai 3 (VIDEO)

Stasera 16 marzo su Rai 3 in seconda serata torna, con una nuova puntata, Mixer - Vent'anni di televisione di Giovanni Minoli. Il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca. prosegue con gli storici faccia a faccia con Paolo Villaggio, Raffaella Carrà, Rita Pavone e Teddy Reno.

Forti emozioni nel Faccia a faccia del 1985 con Paolo Villaggio, in cui l'ideatore di Fantozzi abbandona la maschera del comico per raccontare la sua esperienza come padre di un tossicodipendente e per lanciare un messaggio di vicinanza e amore ai ragazzi e soprattutto alle loro famiglie che stanno vivendo la sua stessa situazione; poi, in particolare, si sofferma sulla Comunità di San Patrignano, dove suo figlio era in cura in quel periodo, difendendo l'operato del suo fondatore Vincenzo Muccioli, per rivelare infine come sia riuscito a far ridere comunque il pubblico durante quel periodo così complesso a livello personale.

È dello stesso anno il Faccia a faccia con Raffaella Carrà, in cui la grande showgirl affronta diversi temi, come la scelta fra la carriera e la famiglia, le insicurezze sul suo aspetto fisico, il rapporto con il denaro e il femminismo.

Per Mixer Psico, Sandra Milo invita nella sua piscina Rita Pavone e Teddy Reno per parlare d'amore: la celebre coppia racconta i segreti del loro rapporto sia in ambito lavorativo che nel privato.

Chiudono la puntata i Mixerabili con gli sketch, fra gli altri, di Syusy Blady, Patrizio Roversi e Vito (Stefano Bicocchi).

Ideato e presentato da Giovanni Minoli dalla sala A di Radio Rai, con la regia di Luca Mancini e prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Radio Rai, MIXER - Vent'anni di televisione, in questa prima stagione dedicata agli anni '80, racconta i grandi temi e gli snodi della storia italiana di fine Novecento, con un nuovo montaggio, un differente intreccio narrativo e a un taglio editoriale critico per ripercorrere gli ultimi 20 anni del XX secolo che hanno cambiato la storia del nostro Paese, attraverso le inchieste, i reportage, i sondaggi, le pagine sul costume, gli esteri, l'economia, lo spettacolo e lo sport che hanno caratterizzato "MIXER - Il piacere di saperne di più", format innovativo e ancora di grande attualità, accanto alla possibilità di rivedere i protagonisti del secolo scorso.