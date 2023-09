Villaggio Fantozzi: il 1 ottobre l'omaggio al mitico personaggio di Paolo Villaggio, dove e come partecipare

A San Felice sul Panaro arriva Villaggio Fantozzi, un evento atteso che rende omaggio a Paolo Villaggio e al suo indimenticabile personaggio, il ragionier Ugo Fantozzi. Tra pochi giorni, questa piccola località emiliana si trasformerà in una scenografia a cielo aperto, come se fosse il set di un film del mitico ragioniere.

I negozi del centro storico apriranno le loro porte fin dal mattino, insieme agli stand espositivi e ai punti di ristoro enogastronomici, dando vita a una festa unica. Saranno ricostruiti ben 20 set cinematografici grazie all'abilità della squadra di Roberto Gatti: saranno molti i luoghi iconici dei film a prendere vita il 1 ottobre.

Paolo Villaggio in una scena del film Generazione 1000 euro

La giornata inizia con un omaggio alle biciclette in via Mazzini, con la ricostruzione della Coppa Cobram. Successivamente, Elisabetta Villaggio racconterà suo padre, Paolo Villaggio, offrendo uno sguardo unico dietro le quinte della sua vita e della creazione di Fantozzi. Nel pomeriggio, "La Strana Coppia" intratterrà il pubblico, mentre il momento clou arriva alle 15:30 con la sfilata dei figuranti che daranno vita ai venti set cinematografici. Tutti i personaggi amati della saga di Fantozzi, dal ragionier Filini a Calboni, sfileranno per le vie del paese.

Alle 9:30, in viale Campi e piazzale della Rocca, gli stand enogastronomici e espositivi apriranno al pubblico. Alle 10, in via Mazzini angolo via Ascari, si terrà la Coppa Cobram e un contest fotografico per gli amanti delle due ruote. Alle 11, in piazza Matteotti, Elisabetta Villaggio presenterà il libro "Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera la vita (vera) di Paolo Villaggio". Nel pomeriggio, Radio Bruno presenterà "La Strana Coppia" in piazza della Rocca, e alle 15:30 inizierà lo spettacolo di apertura del Villaggio Fantozzi, con il corteo dei figuranti e soste nei set fotografici. La giornata si concluderà alle 19 con la musica di Dj Herbie, che suonerà successi degli anni '90, disco house e funky.