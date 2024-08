Mistero a Saint-Tropez: la trama e il cast della commedia francese in onda stasera su Rai 3

Un anziano commissario goffo e incompetente deve scoprire chi attenta alla vita di un miliardario snob in Mistero a Saint-Tropez, la commedia francese in onda stasera su Rai 3 in prima serata e in streaming su RaiPlay.

Si chiama Mistero a Saint-Tropez il film francese, in onda stasera su Rai 3 in prima serata, che prende in giro i romanzi di Agatha Christie mentre prova a riportare in auge il genere della commedia poliziesca à la Blake Edwards. E da La Pantera rosa questo film del 2021 riprende anche il topos del goffo commissario alle prese con una missione quasi impossibile.

La trama di Mistero a Saint-Tropez

Nell'agosto del 1970 Saint-Tropez vive il suo momento d'oro come capitale del divertimento e delle dolce vita per tutto il jet set internazionale. Come ogni anno, la coppia di miliardari formata da Claude Tranchant e sua moglie Eliane si ritrova a ospitare, nella lussuosa villa sulla costa meridionale della Francia, il meglio dello show-business. Per via di un sabotaggio alla decappottabile, il signor Tranchant si convince di essere finito nel mirino di un sicario, così si rivolge all'amico Jacques Chirac, all'epoca deputato all'Assemblée nationale, che gli promette di assegnare al suo caso il miglior poliziotto di Parigi.

Durante l'estate, però, con il personale già ridotto all'osso, il solo poliziotto disponibile è l'anziano commissario Boulin, prossimo alla pensione ma soprattutto tristemente noto tra i colleghi per la sua incompetenza. Figura goffa e arrogante, il commissario farà molta fatica a muoversi con scioltezza in un ambiente raffinato e lussuoso che è esattamente il contrario di ciò a cui lui è avvezzo. Senza contare che, nonostante non abbia mai brillato per professionalità e intuito, dovrà comunque provare a risolvere il mistero che aleggia sulla villa.

Gérard Depardieu e Christian Clavier si sono ritrovati fianco a fianco dopo essere stati già una coppia comica sullo schermo: Asterix e Obelix

Il cast ricompone la coppia di Asterix e Obelix

Diretto da Nicolas Benamou, Mistero a Saint-Tropez basa la sua azione quasi esclusivamente sul goffo commissario Jean Boulin, interpretato da quel Christian Clavier che il pubblico conosce già per essere stato Asterix nei film Asterix e Obelix contro Cesare e Asterix e Obelix - Missione Cleopatra. Il film, anzi, ricompone la coppia comica che aveva portato sullo schermo i due celebri personaggi del fumetto, perchè nel cast figura anche Gérard Depardieu. L'attore belga Benoît Poelvoorde interpreta il miliardario Claude Tranchant, Virginie Hocq è sua moglie Eliane. Accanto a loro anche la spagnola Rossy de Palma in un piccolo ruolo.