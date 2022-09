Mission: Impossible 8, Tom Cruise sorprende dei fan durante le riprese di una scena d'azione

Tom Cruise ha sorpreso dei fan che erano impegnati in un'escursione a Barnard Castle, senza sapere che nell'area erano in corso le riprese di Mission: Impossible.

La star, impegnata in alcune sequenze d'azione, ha poi posato per alcune foto ricordo con la coppia che stava passeggiando con il proprio cane husky Blitz, venendo però disturbata dagli elicotteri.

Tom Cruise, secondo quanto dichiarato da Adam Wheeler al The Northern Echo, ha voluto parlare con la coppia durante una pausa delle riprese di Mission: Impossible 8: "È stato gentile, educato e realmente umile. Tom Cruise si è scusato per il rumore degli elicotteri e ci ha chiesto se stavamo bene. Si stava assicurando che tutte le persone che lo desideravano avessero una foto con lui".

L'attore ha girato alcune sequenze lanciandosi da una delle alture dell'area con il parapendio. Cruise ha girato più volte la stessa sequenza, senza controfigure, venendo riportato al punto di partenza grazie a un elicottero, situazione che ha disturbato l'abituale tranquillità della zona.

Il film è diretto da Christopher McQuarrie e riporterà Cruise nel nruolo dell'agente Ethan Hunt. Nel cast dei due nuovi lungometraggi, intitolati Dead Reckoning, ci saranno anche Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Hayley Atwell.

La prima delle due parti arriverà nelle sale nel mese di luglio 2023, la seconda nell'estate 2024.