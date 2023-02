Miss Fallaci: Paramount+ annuncia l'inizio delle riprese della serie con Miriam Leone

Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese di Miss Fallaci, la nuova serie Paramount+ original con protagonista Miriam Leone, che debutterà prossimamente in esclusiva sul servizio di streaming.

Miss Fallaci è la serie in 8 episodi prodotta da Paramount e Minerva Pictures che racconta un periodo molto intenso e poco esplorato della vita di Oriana Fallaci, quando, alla fine degli anni '50, inizia a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema, prima di diventare la prima inviata di guerra e una delle più importanti scrittrici e firme del giornalismo italiano nel mondo, con 20 milioni di copie vendute e tradotte in 25 lingue.

Nella serie, ambientata tra il 1956 e il '59 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra, Firenze, Oriana Fallaci - interpretata da Miriam Leone - è una giovane inviata de L'Europeo, intelligente, brillante, dal piglio polemico e insofferente alle dinamiche di una redazione di soli uomini che possono occuparsi di politica mentre lei è relegata al ruolo della "ragazza del cinema". Grazie alla sua determinazione, Oriana riesce a ottenere un viaggio a New York, con la promessa di intervistare la star più ambita e irraggiungibile: Marilyn Monroe.

Mettere a soqquadro la città, tuttavia, non l'aiuta a trovare l'attrice. Scrive invece di come non ce l'ha fatta, un articolo che le fa assegnare una serie di reportage da Hollywood. Con sguardo disincantato e l'inconfondibile stile caustico e irriverente della sua penna, Oriana racconta la "fabbrica dei divi", smascherando le contraddizioni della società americana, in bilico tra moralismo ed emancipazione.

Miss Fallaci è la storia degli inizi della brillante carriera di Oriana, che affronta e racconta per la prima volta la società americana degli anni Cinquanta. Ma è anche la storia di come una giovane e testarda donna di Firenze diventerà l'impavida reporter per cui è oggi ricordata e di che cosa ha sacrificato sulla strada del successo. Seguiremo Oriana nel suo viaggio per diventare una giornalista politica, un'autrice di best seller, un'icona mondiale che ha reinventato il giornalismo e la scrittura, documentando il mondo con l'obiettivo di cercare la verità, in una società dominata principalmente dagli uomini.