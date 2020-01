Miss Americana: il trailer del documentario su Taylor Swift in arrivo su Netflix

Miss Americana, di cui è stato diffuso il primo trailer, è il documentario con Taylor Swift in arrivo su Netflix, e in alcune sale cinematografiche, il 31 gennaio.

Nel video la star della musica dichiara: "Per tutta la mia carriera i responsabili delle case discografiche mi hanno detto 'Una brava ragazza non impone le sue opinioni sugli altri. Una brava ragazza sorride, saluta e ringrazia'. Sono diventata la persona che tutti volevano che fossi".

Taylor Swift ha quindi spiegato che ha dovuto concedersi una pausa per capire chi era, cosa voleva nella sua vita e perché voleva pubblicamente sostenere le cause in cui credeva.

Il trailer regala molte immagini del documentario Miss Americana che verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival.

La regia del progetto è di Lana Wilson e sugli schermi verrà presentata anche una nuova canzone ispirata alla situazione politica americana, brano intitolato Only The Young.