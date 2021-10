Mischa Barton torna sul set con il thriller Invitation To a Murder

Mischa Barton, l'ex star di The OC, tornerà su un set in occasione del thriller Invitation To a Murder, un progetto che verrà diretto da Stephen Shimek (The Adventure of A.R.I.: My Robot Friend).

Il progetto sarà prodotto da ACe Entertainment che lo presenterà ufficialmente a novembre all'American Film Market.

La sceneggiatura di Invitation To a Murder è stata firmata da Brian O'Donnell, ispirandosi a una storia originale di Gérard Miller.

Al centro della trama c'è un miliardario che vive in solitudine e invita sei persone che apparentemente non si conoscono tra loro sulla sua isola. L'intrepida aspirante detective Miranda Green (Mischa Barton) considera troppo affascinante il misterioso invito. Quando uno degli altri ospiti muore, Miranda deve scoprire la verità e dimostrare le proprie capacità e forse lottare per salvare la propria vita.

Le riprese inizieranno a novembre in Illinois e Sebastian Semon, di ACE, ha dichiarato: "Invitation to a Murder è un mystery pieno di tensione con svolte e sorprese nello spirito dei romanzi di Agatha Christie, che terrà gli spettatori coinvolti e li obbligherà a chiedersi cosa sta accadendo. Si tratta del primo progetto di questo tipo per ACE Entertainment Films e siamo davvero orgogliosi di lavorare con Grindstone, che distribuirà il film negli Stati Uniti, e France Television, che distribuirà in Francia".