Miriam Leone bionda come Eva Kant: su Instagram il colpo di testa

Miriam Leone ora è bionda, bionda quanto Eva Kant: l'attrice ha condiviso via Instagram una foto che ha lasciato di stucco i suoi follower. Addio alla sua famosa chioma rossa naturale, per far spazio al nuovo personaggio iconico che si appresta a interpretare.

"Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere", ha scritto Miriam Leone sul proprio profilo Instagram, postando una foto di sè allo specchio mentre sfoggia dei capelli biondo platino nuovi di zecca. Non che la bella ex Miss Italia non ci abbia abituati ai cambi di look da copione, ma questa volta i capelli chiari dovranno durare parecchie settimane, perchè le riprese di Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros. di cui è co-protagonista insieme a Luca Marinelli, sono appena iniziate. I fan scontenti - sì, qualcuno c'è, a giudicare dal post - sono stati avvisati.

Diabolik tornerà sul grande schermo grazie ai Manetti Bros. con un supercast tutto italiano: Luca Marinelli nei panni di Diabolik, con lui la bella Miriam Leone sarà la misteriosa Eva Kant e Valerio Mastandrea avrà il ruolo dell'ispettore Ginko. Il film dedicato a Diabolik sarà ambientato negli anni sessanta e al centro degli eventi portati sul grande schermo ci saranno il ladro e l'affascinante Eba, due personaggi che sembrano legati alla dichiarazione di Marco Manetti: "Sarà un film oscuramente romantico". La sceneggiatura di Diabolk è firmata da un team di autori - Manetti, Michelangelo La Neve e Mario Gomboli - mentre la produzione è firmata da 01Distribution, Monpracen, RaiCinema e Astorina.