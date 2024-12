Miracolo nella 34a stada fu un tale flop al botteghino da spingere i produttori a una mossa senza precedenti

La storia di come una mossa pubblicitaria senza precedenti da parte della 20th Century Fox non è riuscita a salvare dall'insuccesso al botteghino Miracolo nella 34a strada, in onda stasera su Italia 1.

Nel 1994 la 20th Century Fox decise di produrre Miracolo nella 34a strada, remake del classico diretto da George Seaton nel 1947. Nonostante la performance di Richard Attenborough nei panni di Kris Kringle, il film si rivelò un mezzo disastro al botteghino.

Cosa andò storto sul set del remake del 1994

L'idea dello sceneggiatore John Hughes e del regista, Les Mayfield, era quella di far rivivere la magia del Natale in un'epoca sfrenatamente capitalista come l'inizio degli anni '90. Purtroppo non trovarono il sostegno sperato: la catena Macy's, che aveva prestato i propri esterni nella celebre scena della parata del Ringraziamento, rifiutò qualunque coinvolgimento nel remake del 1994. A colpire la 20th Century Fox fu la risposta dei grandi magazzini: "Pensiamo che il film originale basti e che non possa esistere una versione migliore".

Da qui la necessità di girare una finta parata a Central Park prima di spostare la produzione a Chicago, dove tra l'altro vennero girate le scene del grande magazzino, che non era più Macy's ma la sua "controfigura" Cole's.

Tutti elementi che contribuirono inevitabilmente all'insuccesso del film, che nel primo weekend debuttò all'ottavo posto nella classifica degli incassi, con soli 2,8 milioni di dollari, e fu facilmente superato da Santa Clause con Tim Allen, diventato poi il miglior film natalizio dell'anno.

Il pubblico scontento di Miracolo nella 34a strada poteva essere rimborsato

La locandina di Miracolo nella 34a strada

Forse nel panico per l'insuccesso di quello che, al contrario, era sembrato un investimento sicuro, i produttori della 20th Century Fox decisero per una mossa pubblicitaria senza precedenti. Qualunque spettatore non fosse rimasto "incantato" dalla magia natalizia di Miracolo nella 34° strada, sarebbe stato rimborsato.

Bill Mechanic, l'allora presidente della casa di produzone, spiegò: "Questa offerta dimostra la nostra fiducia verso il film. Siamo giunti a questa idea dopo aver visto quanti film ci sono sul mercato: spesso, quando c'è troppa scelta, le persone hanno difficoltà a decidere [...] Crediamo che 'Miracolo sulla 34a strada' sia il film più magico in circolazione, questo è stato il nostro modo di dire agli spettatori che il tempo da spendere per guardarlo vale assolutamente la pena".

Purtroppo il miracolo non avvenne nelle casse della 20th Century Fox: "Miracolo" alla fine della sua corsa incassò "solo" 46 milioni di dollari in giro per il mondo, contro i 190 di Santa Clause.

Per quanto riguarda la storia dei rimborsi, invece: non c'è niente di verificato, ma pare che negli uffici della casa di produzione tornarono indietro più di 1.500 biglietti.

