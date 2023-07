Miracolo a Città del Capo: stasera su Canale 5 il film basato su una storia vera

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Miracolo a Città del Capo: trama e cast del film basato su una storia vera.

Miracolo a Città del Capo è il film che Canale 5 manda in onda stasera 9 luglio, in prima serata e in prima visione tv dopo Paperissima Sprint. La pellicola del 2022, una produzione tedesca, vede dietro la macchina da presa la regista Franziska Buch, la sceneggiatura è di Chris Silber. Trama, cast e storia vera.

Miracolo a Città del Capo: Trama

Nel 1967, la dottoressa Lisa Scheel lavorò a Francoforte per affermarsi come una delle prime donne in chirurgia. Tuttavia, il professor Kohlfeld le preferisce un uomo dopo aver spacciato per suoi i risultati del lavoro di Scheel. Nonostante questa battuta d'arresto, Scheel continua a perseguire il suo obiettivo e si reca a Cape Town per vedere Christiaan Barnard , il concorrente del professor Kohlfeld, che vuole anche essere il primo a eseguire un trapianto di cuore umano. Scheel ha sperimentato il regime dell'apartheid in Sudafrica . Il giardiniere della clinica Hamilton Naki può lavorare solo segretamente nella squadra di Barnard, a causa del colore della sua pelle non gli è permesso lavorare come medico in un ospedale per bianchi. Scheel e Naki contribuiscono al successo del primo trapianto di cuore.

Miracolo a Città del Capo: Storia Vera

Il 3 dicembre 1967, il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard effettuò il primo trapianto di cuore umano di successo nella storia della medicina. L'operazione si svolse presso il Groote Schuur Hospital a Città del Capo, in Sudafrica. Il paziente era Louis Washkansky, un uomo di 54 anni affetto da insufficienza cardiaca terminale.

Durante l'intervento, il cuore malato di Washkansky fu sostituito con il cuore di una giovane donatrice di nome Denise Darvall, che era stata coinvolta in un grave incidente stradale. L'operazione durò circa 9 ore e coinvolse un team di chirurghi guidato da Barnard. Nonostante le complicazioni postoperatorie, il trapianto fu un successo e Washkansky sopravvisse per 18 giorni dopo l'intervento.

Nonostante il primo trapianto di cuore umano abbia avuto una sopravvivenza di poco più di due settimane, l'operazione di Barnard segna un importante traguardo per la chirurgia. In breve tempo, Barnard si trasforma in una celebrità internazionale e viene acclamato in tutto il mondo. Il suo viaggio negli Stati Uniti, insieme alla moglie, diventa un trionfo mediatico senza precedenti, con la partecipazione a spettacoli televisivi, incontri presso università e incontri con politici e scienziati.

Miracolo a Città del Capo: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Miracolo a Città del Capo è stato votato dal pubblico su Imdb con 6.3 su 10

Miracolo a Città del Capo: Interpreti e personaggi