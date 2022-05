Minerva Pictures presenta Movieitaly, prima piattaforma streaming di cinema italiano in USA e Canada

Gianluca Curti, AD di Minerva Pictures, ha presentato venerdì 20 maggio all'Italian Pavilion dell'Hotel Majestic a Cannes Movieitaly, la prima piattaforma streaming di cinema italiano per il Nordamerica.

Movieitaly è online ed è molto più di una piattaforma di cinema. Il progetto targato Minerva Pictures è stato presentato venerdì 20 maggio all'Italian Pavilion nel corso della 75esima edizione del Festival di Cannes. "Attraverso le suggestioni del grande cinema italiano, Movieitaly racconta e promuove l'italianità e le autentiche ricchezze dell'Italia in giro per il mondo" ha dichiarato Santo Versace, Presidente di Minerva Pictures, nel suo itervento per salutare il lancio della prima piattaforma di streaming pensata per offrire al pubblico di Stati Uniti e Canada il meglio della filmografia italiana di ieri e di oggi.

A presentare questo vero e proprio hub di italianità, che "prima o poi qualcuno doveva realizzare" è stato Gianluca Curti, Amministratore Delegato di Minerva Pictures, accompagnato dalla giornalista e critica Piera Detassis. "Ci sono tanti italiani di ennesima generazione in Nord America - dichiara Curti - più tanti amanti dell'Italianità. Un potenziale enorme bacino a cui offriamo un luogo dove poter vedere, in maniera verticale, tutti i film italiani che vogliono. Movieitaly è un'offerta italiana al 100%".

Un'offerta ampia e diversificata quella di Movieitaly. "Partiamo con 200 film e avremo un refresh di 15 titoli al mese, al prezzo base di 7,99 dollari al mese", racconta Curti. "Dai super classici di Antonioni, Bertolucci, Monicelli ai film di genere, come gli spaghetti western, i gialli, i peplum e i light horror degli anni '70 e '80. Ma daremo spazio anche ai film popolari, come quelli di Bud Spencer e Terence Hill, la sceneggiata napoletana, Mario Merola e Adriano Celentano". La ricca offerta di contenuti esclusivi è garantita dalla vasta film-library di Minerva Pictures e dall'apporto prezioso di partner quali Movietime, Compass, Filmexport Group, Intramovies, Rewind Film, e Film Distribution. Movieitaly è inoltre in contatto con le principali istituzioni deputate alla promozione dell'italianità in Nordamerica ed è in procinto di avviare partnership e sinergie con alcuni tra i più importanti festival di cinema italiano in Canada e Stati Uniti.

La piattaforma promossa da Minerva Pictures rappresenta un punto di riferimento importante per un target molto specifico. "Essendo l'italiano la quarta lingua più studiata in Nordamerica - ricorda Curti - Movieitaly potrà essere strumento di approfondimento, anche didattico. Proponiamo tutti i film in italiano con sottotitoli in inglese, presto anche in francese".

Movieitaly è un progetto indipendente ed è aperto al contributo di tutti coloro i quali vorranno aderire. "È uno strumento per dare visibilità a quei film che meritano di essere visti ma che non hanno spazio" conclude Gianluca Curti. "Vogliamo dare un'opportunità anche a quei 290 film italiani su 300 che non vengono distribuiti all'estero. Crediamo di poter fare un servizio alla cultura italiana e al cinema italiano".