Minerva Classic: il nuovo canale Amazon Prime Video

Minerva Pictures amplia ulteriormente la sua offerta in digitale con il lancio di Minerva Classic: il nuovo canale dedicato ai grandi classici del cinema italiano che è entrato a far parte della proposta di canali tematici di Amazon Prime Video dal 17 Febbraio 2022.

Minerva Classic raccoglie in un unico canale il meglio dei classici del cinema italiano: film di una bellezza immutata, sospesa nel tempo, capaci di creare una memoria collettiva, legata a luoghi, tradizioni, linguaggi. Con più di 150 titoli al lancio, il nuovo canale di Minerva Pictures rappresenta la memoria del cinema italiano, e la condivide con un pubblico di appassionati dei tanti e vari generi che hanno definito la storia del cinema del nostro paese.

Tra i film proposti troviamo: I cento passi di Marco Tullio Giordana, Il conformista di Bernardo Bertolucci, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, Gruppo di famiglia in un interno di Luchino Visconti, Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? di Ettore Scola, e Totò, Peppino e la... malafemmina di Camillo Mastrocinque.

Minerva Classic è il terzo canale di Minerva Pictures su Prime Video, dove sono già disponibili Rarovideo Channel e Full Action TV. I Canali di Minerva Pictures su Amazon Prime Video sono disponibili per i clienti Prime sottoscrivendo un abbonamento aggiuntivo con un periodo di prova gratuita per un massimo di 30 giorni, con possibilità di disdire in qualsiasi momento.