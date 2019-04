Mina per Sanremo 2020: sarà il nuovo direttore artistico?

Dopo le due edizioni di Claudio Baglioni, pare che per Sanremo 2020 sia stata contattata una leggenda della canzone italiana: Mina sarà il nuovo direttore artistico?

Nei giorni passati, Massimiliano Pani, il figlio e produttore della cantante, ha rilasciato un'intervista al Messaggero in cui ha dichiarato: "Se la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara, e le permettesse di mantenere la sua visione artistica, credo proprio che accetterebbe". Ovviamente queste parole sono state subito raccolte con grande entusiasmo da parte della Rai, infatti il nuovo AD Fabrizio Salini ha confermato: "Mina è Mina. E di fronte a un'apertura come questa manifesto tutto il mio interesse e quello dell'azienda. Chiamerò Massimiliano Pani nei prossimi giorni per dirgli che siamo ovviamente disponibili, per uno o più incontri, per ascoltarlo e ragionare sul futuro del Festival".

un ritratto di Mina Mazzini

L'edizione di Sanremo 2019 ha visto la vittoria, un po' a sorpresa, di Mahmood con la sua Soldi. L'edizione appena terminata è stata molto dedicata al pubblico giovane, visto che in gara ci sono stati artisti particolarmente graditi e noti al pubblico più giovane (come Mahmood, Ultimo, Irama, Achille Lauro) ma anche per i dati d'ascolto, che hanno confermato una maggiore partecipazione di ragazzi tra i 15 e i 34 anni. L'età media dei concorrenti è di 37 anni e il risultato si è visto sulle vendite e su Spotify: basta pensare che ancora oggi Mahmood si trova nella Top 20 degli album più comprati con Gioventù Bruciata - già disco d'oro - e nella Top 10 dei singoli con la sua Soldi.

Se Mina dovesse finire per diventare il nuovo direttore creativo del Festival di Sanremo, ancora non si sa se avrebbe un approccio più 'classico' o sempre rivolto a un pubblico più ampio. Tra le altre voci di corridoio, si dice che il prossimo conduttore del Festival potrebbe essere Amadeus, uno dei volti della rete.