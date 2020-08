Le 20 canzoni di Mina più belle e indimenticabili

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda In arte Mina, lo speciale condotto da Pino Strabioli, dedicata appunto a Mina, la più grande cantante della musica italiana. Nella sua carriera Mina ha interpretato più di 1500 brani, alcuni suoi altri splendide cover di successi dei suoi colleghi.

Ne abbiamo selezionato venti per voi, le canzoni di Mina più belle ed indimenticabili di sempre.

1. E Poi...

"Ho sentito il cuore in gola / Ma però / Ero forse troppo avanti / Quando sei tornato in mente / Io e lui / Eravamo già amanti"

2. L'importante è finire

"La sua bocca sul collo / Ha il respiro un po' caldo / Ho deciso lo mollo / Ma non so se poi farlo / O lasciarlo soffrire / L'importante è finire"

3. Insieme

"Non ti chiedo sai quanto resterai / dura un giorno la mia vita / io saprò che l'ho vissuta / anche solo un giorno / ma l'avrò fermata insieme a te"

4. Se Telefonando

"Se telefonando io potessi dirti addio Ti chiamerei / Se io rivedendoti fossi certa che non soffri / Ti rivedrei"

5. Amor Mio

"Amor mio (amor mio) / Per amico c'è rimasto solo dio / Ma lui lo sa E sorride / Lui ci guarda e sorride / Ancora"

6. Ancora ancora ancora

"Se vuoi andare, ti capisco / Se mi lasci ti tradisco, sì / Ma se dormo sul tuo petto / Di amarti io non smetto / no"

7. Parole Parole Parole

"Caramelle non ne voglio più / Le rose e violini / Questa sera raccontali a un'altra"

8. Grande Grande Grande

"Con te dovrò combattere / Non ti si può pigliare come sei / I tuoi difetti son talmente tanti / Che nemmeno tu li sai"

9. Anche Un Uomo

"Anche un uomo può sempre avere un'anima / Ma non credere che l'userà per capire te"

10. Il cielo in una stanza

"Quando sei qui con me / Questa stanza non ha più pareti / Ma alberi / Alberi infiniti"

11. Non Credere

"Se lei ti amasse io / Saprei soffrire ed anche morire / Pensando a te/ Ma non ti ama, no / Lei non ti ama"

12. La pioggia di marzo

"la pioggia di marzo / è quello che è / la speranza di vita / che porti con te"

13. Non gioco più

"Non gioco più lascia stare / Non gioco più ti assicuro / Se ti faccio male poi ti passerà"

14. E se domani

"E se domani / Io non potessi / Rivedere te /Mettiamo il caso / Che ti sentissi stanco di me"

15. La Banda

"E un uomo serio il suo cappello per aria lanciò / fermò una donna che passava e poi la baciò"

16. Le mille bolle blu

"Blu / Le mille bolle blu /Blu, le vedo intorno a me / Blu, le mille bolle blu / Che volano, mi chiamano, mi cercano"

17. Tintarella di luna

"Tintareella di luna / Tintarella color latte / Tutta notte stai sul tetto / Sopra al tetto come i gatti / E se c'è la luna piena / Tu diventi candida"

18. Una zebra a pois Una zebra a pois

"Me l'ha data tempo fa / uno strano marajah / vecchio amico di papà / una zebra a pois beh, che c'è! a pois, a pois, a pois!"

19. Città Vuota

"C'è chi ogni sera / Mi vuole accanto a sé / Ma non m'importa /Se I suoi baci mi darà /Io penso sempre a te"

20. Volami nel Cuore

"Ti prego, non andare via / Per un paio di occhi chiari / Forse ora lei magari / Sì, ma poi ti butta via"