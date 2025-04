Milly Carlucci si sdoppia a Sognando Ballando: la regina di Rai 1 invita la sua imitatrice Giulia Vecchio

Chi l'avrebbe mai detto? Dopo averla imitata con ironia - e parecchio successo - al GialappaShow, Giulia Vecchio sbarcherà davvero nel regno di Milly Carlucci. E non da spettatrice: l'attrice salirà sul palco di Sognando Ballando, il nuovo show del venerdì sera di Rai 1, al via il 9 maggio. E a invitarla è stata proprio Milly in persona! Non proprio la stessa reazione avuta da Monica Setta, insomma, che afferma sì di aver gradito la sua imitazione, ma ha comunque sguinzagliato i suoi legali facendo scrivere a Tv8.

Sognando Ballando: il varietà che mette in pista... due Milly!

Sognando Ballando nasce per celebrare i 25 anni di Ballando con le Stelle, ma il colpo di scena arriva subito: sul palco potrebbe esserci una doppia Milly Carlucci! Una vera (quella ufficiale, elegantissima come sempre) e una versione parodica, quella esilarante firmata Giulia Vecchio.

A svelare il retroscena è stato Hit, voce ben informata del piccolo schermo, che nella sua newsletter ha anticipato l'ospitata. Un invito nato, pare, dopo che Milly Carlucci ha visto e apprezzato la parodia: "Un'imitazione che ci risulta sia piaciuta a Milly Carlucci, così tanto da volerla nel suo programma".

La reazione di Milly? Più che entusiasta

Intervistata dal settimanale Chi, la regina del sabato sera di Rai 1 ha subito confermato: "Mi piace molto, lei è deliziosa, bravissima. Lo scopo di un'imitazione è quello di divertire punteggiando, mettendo in evidenza caratteristiche che possono essere una presa in giro, ma è questo il bello!". E ha pure lanciato una piccola anticipazione: "E chissà che non possiamo 'raddoppiare' proprio qui da noi, a Sognando... Ballando con due versioni di me, chi lo sa, vedremo".

Già in passato Milly Carlucci aveva dimostrato di saper stare al gioco, accogliendo sul palco parodie firmate Emanuela Aureli e Valerio Scanu. Ma stavolta, a quanto pare, la "finta Milly" potrebbe addirittura ballare accanto all'originale. Spoiler: potrebbero scattare standing ovation.

Non tutti hanno la stessa ironia in casa Rai

Va detto che non tutte le imitazioni firmate Giulia Vecchio hanno ricevuto lo stesso entusiasmo. Monica Setta, imitata sempre al GialappaShow, si è detta non offesa, ma ha sollevato dubbi su body shaming e ha fatto scrivere dai suoi avvocati per "evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio". Insomma, un tono decisamente meno leggero.

Milly Carlucci ha scelto di sorridere e rilanciare, dimostrando ancora una volta di saper giocare con la propria immagine. E noi ci chiediamo: vedremo davvero una Milly-bis scatenata sulla pista di Sognando Ballando?