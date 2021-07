Millie Bobby Brown contro una star di TikTok: "Sta mentendo sulla nostra relazione"

Millie Bobby Brown ha affermato che che la star di TikTok che negli ultimi giorni si è vantata dei loro presunti incontri sessuali non sta dicendo la verità e i suoi avvocati stanno minacciando azioni legali per far tacere la star del social network cinese.

Hunter Echo, celebre TikToker, ha recentemente dichiarato di aver avuto una relazione sessuale con Millie, affermando che lei era innamorata di lui e dicendo che pensava che i suoi genitori sapessero della presunta relazione perché vivevano tutti sotto lo stesso tetto.

I rappresentanti di Millie, secondo TMZ, ritengono che Hunter sia stato disonesto riguardo a quello che è veramente accaduto tra di loro ma anche "irresponsabile, offensivo e pieno di odio". Gli avvocati della star di Stranger Things non hanno specificato a proposito di che cosa il ragazzo sarebbe disonesto, ma hanno detto che stanno "prendendo provvedimenti per assicurarsi che le menzogne finiscano una volta per tutte".

Hunter è stato preso di mira per i suoi commenti rozzi rivolti a Millie Bobby Brown: avrebbe menzionato svariati atti sessuali perversi e pronunciato frasi molto offensive ma, nonostante questo, la star di TikTok ha riferito di non avere intenzione di scusarsi: "Non ho nulla di cui scusarmi, questo deve essere chiaro. Non devo chiedere scusa a nessuno... Ho vissuto a casa di Millie per otto mesi."