Millie Bobby Brown: "Spero che i giovani che lavorano nel cinema e in tv vengano protetti di più"

Millie Bobby Brown ha parlato del modo in cui vengono trattate le giovani star nel mondo di Hollywood sostenendo che condividere dettagli, come il compenso che ha ricevuto per recitare in Enola Holmes, potrebbe avere delle conseguenze negative.

Nell'estate 2022 era infatti apparsa la notizia che per recitare nel sequel targato Netflix l'attrice aveva ricevuto 10 milioni di dollari, la cifra più alta mai ricevuta da un interprete di età inferiore ai 20 anni.

L'esperienza negativa vissuta da Millie

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Millie Bobby Brown ha sottolineato che si poteva evitare di far apparire online i dettagli dei suoi guadagni: "Avrebbero dovuto essere protetti in modo da non essere rivelati. Mette i ragazzini in una situazione davvero pericolosa. Penso che tutti siano un po' troppo permissivi sul modo in cui vengono cresciuti nel settore".

L'interprete di Undici in Stranger Things ha aggiunto: "Sono cresciuta con molta attenzione sui miei genitori, ma sento che sono stati loro a proteggermi maggiormente".

Millie ha infatti lodato il sostegno ricevuto in famiglia: "I miei genitori mi hanno insegnato a dire no quando ero davvero giovane. Penso sia una parola davvero potente. Mia madre è davvero esperta e saggia, e si difende da sola. Mio padre è sempre stato qualcuno che mi spinge a difendermi e a non accontentarmi mai di nulla se non è ciò che merito. La fiducia, l'amore e la speranza che mi ha instillato mi hanno aiutata ad andare sui set o in scena e a lottare per me stessa... Nella speranza di poter combattere anche per gli altri".

Le difficoltà nel crescere sotto i riflettori

La fama ottenuta grazie alla serie targata Netflix quando era giovanissima, come ha ricordato a Vanity Fair, l'hanno portata a non permettere a molte persone di entrare nella sua vita: "Ho iniziato a lavorare che ero davvero giovane e ho provato la sensazione che la stampa fosse davvero dura nei miei confronti. E quindi voglio semplicemente assicurarmi di essere in grado di difendermi".

Millie nel film Enola Holmes

Brown ha inoltre rivelato che ha avuto un'esperienza molto negativa quando dei paparazzi sono riusciti a scattarle delle immagini durante un servizio fotografico in Australia quando aveva solo 13 anni, condividendo degli scatti che la mostravano mentre si stava cambiando. La star ha sottolineato: "Dovrebbero esserci più leggi per regolamentare i paparazzi".