Millie Bobby Brown produrrà per Netflix il dramma A Time Lost

Millie Bobby Brown e la sorella Paige Brown hanno stretto un accordo con Netflix per produrre il dramma A Time Lost, basato su una storia originale ideata e prodotta dalle sorelle Brown.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

La fruttuosa collaborazione tra Millie Bobby Brown e Netflix prosegue anche al di là di Stranger Things. In attesa di conoscere i dettagli su un'eventuale quarta stagione dello show, al momento l'interprete di Eleven è impegnata sul set di Enola Holmes e inoltre ha lanciato una propria linea di prodotti di bellezza.

Stranger Things 3: I 5 cambiamenti più sorprendenti dei personaggi

Impegnata su più fronti, Millie Bobby Brown si prepara a produrre A Time Lost, film che sarà scritto da Anna Klassen. Al centro della storia, un conflitto tra due famiglie di Long Island si interrompe nel momento in cui a una delle figlie adolescenti viene diagnosticato un tumore.

"Siamo grate a Netflix per la loro fiducia in noi e in questa bella storia, che abbiamo sviluppato per anni" hanno dichiarato Millie Bobby Brown e Paige Brown. "Parla di amicizia, legami familiari e ostacoli da superare quando sembra che il mondo ti crolli addosso. E' stato un lavoro fatto con cuore, letteralmente."

Al momento non vi sono notizie sul cast di A Time Lost e non sappiamo se Millie Bobby Brown reciterà nel progetto.