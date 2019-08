Miley Cyrus: Liam Hemsworth le avrebbe già chiesto il divorzio

Liam Hemsworth avrebbe chiesto il divorzio a Miley Cyrus, secondo un report di TMZ, dopo appena 10 giorni dalla notizia della separazione e a neppure 8 mesi dal matrimonio, celebrato lo scorso 23 dicembre.

A caldeggiare la decisione dell'attore, secondo precedenti informazioni, sarebbe stata la sua famiglia, ritenendo negativa l'influenza di Miley. I genitori di Liam Hemsworth si sarebbero detti stanchi di sapere il proprio figlio sottomesso ai capricci della Cyrus, ritenendo la relazione tossica e sostenendo che Liam sia stato fin qui semplicemente incapace di mettere la parola fine per via del rapporto decennale tra i due. Diverse però le voci che arrivano dagli Stati Uniti e dal fronte famiglia Cyrus.

Una tenera immagine di Liam Hemsworth e Miley Cyrus dal film The Last Song

Mentre la cantante e attrice continua a godersi il flirt con Kaitlynn Carter, il suo nuovo singolo, Slide Away, uscito in questi giorni, non ha fatto altro che fomentare i rumor secondo cui l'ormai ex marito di Miley Cyrus starebbe vivendo un periodo piuttosto difficile, dovuto anche all'abuso di alcool e droghe. Non solo: in base alle parole di una fonte anonima, pare che a gravare sul matrimonio sia stata anche l'immaturità che Miley ha sempre imputato a Liam Hemsworth, unita agli sbalzi d'umore dell'attore.

Lui però ha negato ogni accusa, cercando di porre fine, in maniera legale e definitiva, a una vicenda che sui media si prospetta ancora lunga.