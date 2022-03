Miley Cyrus: il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza dopo essere stato colpito da un fulmine

Miley Cyrus si stava recando in Paraguay quando il suo aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza: la cantante ha pubblicato un video e una foto su Instagram dicendo ai suoi fan che l'aeroplano era stato colpito da un fulmine.

"Ai miei fan e a tutti quelli che si sono preoccupati dopo aver saputo del mio volo per Asunción. Il nostro aereo si è imbattuto in una forte tempesta inaspettata ed è stato colpito da un fulmine", ha scritto la Cyrus nella didascalia. "La mia crew, la band, gli amici e la famiglia che stavano viaggiando con me sono al sicuro dopo un atterraggio di emergenza. Purtroppo non siamo stati in grado di volare in Paraguay. Vi amo."

Brandi, la sorella della popstar, poco prima di atterrare ha pubblicato una storia: "Non vorrei essere troppo drammatica, ma siamo quasi morti, abbiamo davvero rischiato grosso. Adesso però voglio tranquillizzarvi dicendo che siamo tutti sani e salvi".

Miley Cyrus si sarebbe dovuta esibire al festival musicale di Asunciónico ma, indipendentemente dall'incidente, negli ultimi giorni le condizioni meteorologiche sono state così cattive in Paraguay che il primo giorno del festival è stato annullato. Ciò significa che anche altri artisti come i Foo Fighters, Machine Gun Kelly e Doja Cat, non sono stati in grado di esibirsi.