Miles Teller star di Not Without Hope, film tratto da una storia vera

Miles Teller sarà il protagonista di Not Without Hope, l'adattamento cinematografico del libro scritto da Nick Schuyler e Jeré Longman.

Il progetto racconterà quindi la storia vera e sarà un thriller ad alta tensione.

Tra le pagine della biografia, pubblicata nel 2010, si racconta quello che è accaduto quando Nick Schuyler, insieme ai suoi migliori amici Will Bleakley e i giocatori di football Marquis Cooper e Corey Smith, sono partiti con destinazione Clearwater, in Florida, dove si trovava il loro posto preferito per pescare. Il gruppo si è però ritrovato coinvolto in una tempesta che ha ribaltato e sommerso la loro barca. I giovani sono caduti nell'acqua gelida, cercando di sopravvivere mentre i tentativi della Guardia costiera e delle missioni di salvataggio venivano ostacolati dal meteo. Schuyler, ruolo che dovrebbe essere interpretato da Miles Teller in Not Without Hope, è riuscito a sopravvivere dopo 46 ore in acqua, mntre i suoi amici sono morti a causa dell'ipotermia.

La sceneggiatura sarà scritta da E. Nicholas Mariani e alla regia ci sarà Rupert Wainwright. Tra i produttori esecutivi ci saranno anche il campione di football dei Seattle Seahawks Russell Wilson e la cantautrice Ciara, sua moglie, tramite la casa di produzione Why Not You.

Miles Teller tornerà prossimamente sul grande schermo in occasione del film Top Gun: Maverick, il sequel del cult con star Tom Cruise.