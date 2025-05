Milena Brandao, attrice bambina della serie Netflix Sintonia, morta a 11 anni dopo 21 arresti cardiaci

La morte dell'attrice brasiliana, avvenuta il 2 maggio 2025, potrebbe essere stata causata da un tumore al cervello, in precedenza i medici l'avevano curata per la dengue.

L'attrice bambina Millena Brandão, nota per il suo lavoro nella serie drammatica per adolescenti di Netflix Sintonia, è morta il 2 maggio 2025 all'età di 11 anni, presumibilmente a causa di un tumore al cervello. La piccola era ricoverata al Grajaú General Hospital di San Paolo, Brasile.

I genitori dell'attrice brasiliana, Thays e Luiz Brandão, ne hanno annunciato la scomparsa con un commovente tributo sui social media e hanno parlato con un'agenzia di stampa locale, G1, descrivendo gli ultimi strazianti giorni di vita della figlia.

Sua madre, Thays Brandao, ha condiviso la triste notizia su Instagram, con il cuore spezzato. "Lettera aperta alla mia piccola. Il 2 maggio abbiamo perso la nostra bambina, ma sono sicura che sia tra le braccia del nostro Padre Onnipotente e in un posto meraviglioso dove giocare", ha esordito.

"I ricordi che abbiamo trascorso insieme rimarranno impressi nella mia memoria e non dimenticherò mai la tua gioia che contagiava tutti intorno a te. Bambina mia, mi manchi già ora che non ci sei e so che mi mancherai ancora di più nei giorni a venire."

Concludendo il post con un messaggio straziante, Thays ha aggiunto: "Eri la luce delle nostre vite e so che da lassù continuerai a vegliare su di noi e a illuminare le nostre vite. E ti amerò per sempre, e sarai sempre nel mio cuore. Ti amo, bambina mia."

Il calvario di Milena

Negli ultimi giorni di vita, Milena Brandao avrebbe subito 13 arresti cardiaci. I problemi di salute della piccola attrice e modella sarebbero iniziati il 24 aprile, quando avrebbe iniziato a lamentare mal di testa, dolore alle gambe e sonnolenza.

"Aveva mal di testa, ma riusciva a camminare e parlare", ha spiegato Thays Brandao. "Il medico ha detto che si trattava di dengue, ma non ha fatto alcun esame. Ci ha detto di riportarla a casa e di somministrarle dipirone."

La famiglia ha fatto ritorno in ospedale due giorni dopo, quando Milena non riusciva più a camminare. Anche allora sono stati rimandati a casa, per fare ritorno di nuovo in ospedale dopo che la figlia è svenuta nel bagno di casa. Quando ha ripreso conoscenza, "si è messa una mano sulla testa e ha urlato di dolore", ha raccontato Thays.

Dopo il ricovero, Milena Brandao ha sofferto il primo arresto cardiaco. "Da quel giorno in poi, non si è più svegliata", ha detto la madre. "Le sue condizioni sono peggiorate, con due o tre arresti cardiaci al giorno. Ha avuto 13 arresti in totale. Non le era mai capitato prima. C'è stato un giorno in cui ha avuto sette arresti respiratori. A volte le facevano massaggi e altre volte le davano scariche con un defibrillatore".

Il funerale di Milena Brandao si è tenuto domenica 4 maggio. La folla si è radunata per le strade per rendere omaggio alla giovanissima attrice.