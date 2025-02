Milano Film festival 2025: il laboratorio artistico di Manuel Agnelli, Germi LdC, curerà il programma musicale

Altre novità in arrivo al Milano Film Festival 2025. La manifestazione diretta da Claudio Santamaria, in programma dal 3 all'8 giugno, si arricchisce della presenza di Magnuel Agnelli, che si occuperà degli eventi musicali col suo laboratorio artistico Germi LdC.

Oltre agli appuntamenti cinematografici, non mancheranno concerti e performance imperdibili. Curatore deli programma musicale sarà il cantautore milanese Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e noto al pubblico televisivo come giudice di XFactor. Agnelli sarà coinvolto nel festival in veste di programmatore musicale, attività che svolge 2019 al "Germi, Luogo di Contaminazione", locale cult della vita notturna milanese.

Altro luogo di culto, il Piccolo Teatro di Milano, diventa la casa del Milano Film Fest. Qui si terranno le proiezioni dei concorsi cinematografici, per corti e lungometraggi, oltre agli eventi speciali che presto saranno annunciati.

Le parole di Manuel Agnelli

"Ci accomuna allo spirito del festival il coraggio di osare e di aprirci al mondo, che fondano il carisma di una città come Milano" ha detto Manuel Agnelli, Music Advisor del festival. "Il festival si allarga a tutta la città e dedica spazio anche alle visioni di chi sta affinando una propria identità indipendente. In modo simile nel 2019 abbiamo immaginato un piccolo locale che fosse un laboratorio di idee, il Germi, un "Luogo di Contaminazione", nato per dare spazio a voci letterarie, musicali, artistiche, che non hanno come obiettivo gli algoritmi, ma le persone. Lo scorso novembre con lo staff del Germi abbiamo lanciato una nostra scommessa, 'Carne Fresca, Suoni dal Futuro': un palco aperto per tre serate mensili ad ingresso gratuito per una rassegna di giovani emergenti, presente e futuro della musica in Italia. Una nuova scena esiste: siamo stati travolti da centinaia di proposte e più di cinquanta di queste si sono fatte sentire con energia, autenticità ed entusiasmo palpabili. Ogni serata è stata una scoperta, prova che il fermento della vita ribolle sempre, a dispetto di tutto, e che mettersi in gioco, confrontarsi dal vivo, rischiare, condividere esperienze, rende felici. Metteremo questo spirito e la nostra esperienza al servizio della parte musicale del Milano Film Fest".

Tutte le informazioni sul sito del festival www.milanofilmfest.it.