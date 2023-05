Milan-Inter: semifinale della UEFA Champions League in TV e streaming. Ecco dove vederla stasera 10 maggio

Milan-Inter è il match in programma stasera, 10 maggio, alle 21:00, valido per la UEFA Champions League 2022/2023. Le due squadre si scontrano nel primo dei due derby europei previsti. Il vincitore di questa sfida accederà alla finale, che si disputerà sabato 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Ecco come poter seguire la partita in TV o in streaming:

Milan-Inter in streaming

Su Prime Video sarà trasmessa la partita Milan-Inter, disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalle ore 19:30 con il collegamento pre-partita. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Diego Melito. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

La telecronaca di Milan-Inter sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre all'interno della VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Milan-Inter in chiaro

Milan-Inter sarà trasmessa in televisione, in chiaro, su TV 8. La partita andrà in onda sull'emittente appartenente al gruppo Sky Italia grazie ad un accordo tra Amazon e la stessa Sky. Il segnale della prima verrà inviato alla seconda.

Milan-Inter: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.