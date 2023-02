Mila Kunis definisce "strane" le foto di Ashton Kutcher e Reese Witherspoon sul red carpet

Mila Kunis ha commentato alcuni scatti che ritraggono Ashton Kutcher e Reese Witherspoon durante un evento di presentazione del film in uscita su Netflix, Da me o da te, di cui sono protagonisti.

In questi giorni, Ashton Kutcher e Reese Witherspoon hanno partecipato ad una serie di eventi per promuovere il film Da me o da te che arriverà sul Netflix il 10 febbraio. In molti hanno rilasciato un commento sui social media affermando che i due attori sembravano "piuttosto a disagio" insieme.

Anche Mila Kunis ha condiviso il pensiero di alcuni fan e, secondo quanto riportato da Yahoo Entertainment, ha voluto farlo sapere anche ai diretti interessati. "Ci ha persino inviato una mail la scorsa notte" ha raccontato Reese Witherspoon in un'intervista del 6 febbraio su Today, spiegando: "Ha detto: 'Ragazzi, sembrate così a disagio sul tappeto rosso insieme'".

Nulla di strano in ogni caso dietro quegli scatti che i fan e Mila Kunis hanno commentato. In una precedente intervista, la protagonista della nuova pellicola di Netflix in arrivo sulla piattaforma ha infatti dichiarato: "E' così professionale. E' molto divertente. Ci siamo divertiti molto, e ogni volta che indossava un vestito divertente scrivevo a Mila. Le dicevo: 'Cosa sta indossando?'".

Intanto, i due attori sono pronti all'arrivo della pellicola su Netflix in vista del giorno di San Valentino. Nel film, "Debbie e Peter sono due ex diventati migliori amici che vivono vite opposte su coste opposte. Decidono di scambiarsi casa e vita e questo potrebbe, o forse no, riaccendere la fiamma tra loro". Pronti a vederli insieme in una nuova e romantica commedia?