Mila Kunis e Demi Moore scherzano su Ashton Kutcher in un nuovo spot (VIDEO)

Mila Kunis e Demi Moore, in un'anteprima esclusiva del loro nuovo spot pubblicitario che verrà lanciato oggi, Martedì 25 Gennaio 2022, e andrà in onda durante il Super Bowl, si sono prese in giro a vicenda scherzando su Ashton Kutcher. La Kunis, come tutti sanno, è sposata con l'attore che, a sua volta, in passato è stato sposato con Demi.

Nella pubblicità esilarante, le due attrici interpretano se stesse presso una festa di ex compagni di liceo: mentre sta per essere annunciato il premio per "Most Admired Alum" sia Mila che Demi credono di averlo già nel sacco. Entrambe salgono sul palco, si vedono e una Kunis scioccata chiede alla Moore: "Cosa ci fai qui?".

Ma le due donne restano doppiamente sorprese non appena scoprono che, in realtà, nessuna di loro ha vinto il premio e, condividendo goffamente il palco, iniziano a conversare: "Non avevo idea che andassimo alla stessa scuola superiore" le chiede la Moore, al che la Kunis risponde impassibilmente: "Abbiamo molto in comune".

Mila Kunis e Demi Moore hanno veramente frequentato la stessa scuola superiore, la Fairfax High School di Los Angeles, e a questo proposito l'attuale moglie di Ashton Kutcher ha rivelato: "Stavo realizzando lo spot quando ho scoperto che Demi ha frequentato la mia stessa scuola, la Fairfax High. Ho pensato che avrebbe portato molta ironia a quella che era già una grande pubblicità. L'ho contattata, ha accettato e io sono stata molto felice di vederla salire a bordo".