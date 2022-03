Mila Kunis e Ashton Kutcher lanciano una raccolta fondi per i rifugiati dell'Ucraina e promettono 3 milioni di

Mila Kunis, celeberrima attrice di origine ucraina, e Ashton Kutcher hanno lanciato una raccolta fondi per le persone che stanno scappando dalla guerra, versando per primi 3 milioni di dollari. La star di Amici di letto ha lasciato il suo paese d'origine quando aveva sette anni e, a questo proposito, ha detto che "non è mai stata così orgogliosa di essere ucraina".

Le star di Hollywood hanno entrambe condannato pubblicamente l'invasione russa e, nel video postato online, la Kunis ha esordito dicendo: "Non c'è posto in questo mondo per un attacco all'umanità così ingiusto. Quello che sta succedendo in Ucraina è assurdo."

"Sono nata a Chernivtsi, in Ucraina, nel 1983. Sono venuta in America nel 1991 e mi sono sempre sentita americana. Ma oggi non sono mai stata così orgogliosa di essere ucraina", ha continuato l'attrice, dicendo la sua per la prima volta da quando è scoppiato il conflitto nel suo paese d'origine.

Mila Kunis e Ashton Kutcher, nel video, hanno anche illustrato la raccolta fondi lanciata su GoFundMe alla quale hanno contribuito con 3 milioni di dollari: "Mentre assistiamo al coraggio del popolo del Paese in cui è nata siamo anche testimoni delle esigenze di chi ha scelto la sicurezza. Stiamo raccogliendo fondi per sostenere uno sforzo di soccorso che avrà un impatto immediato da fornire ai rifugiati e aiuti umanitari alla zona. La sfida principale in questo momento è la logistica. Abbiamo bisogno di trovare alloggi e abbiamo bisogno di portare rifornimenti e risorse all'area."