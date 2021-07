Mila Kunis e Ashton Kutcher: "Facciamo il bagno ai nostri figli solo quando sembrano sporchi"

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno recentemente dichiarato di non fare il bagno ai propri figli a meno che non riescano a vedere lo sporco sui loro corpi.

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno rivelato di non fare regolarmente il bagno ai loro figli in un recente episodio del podcast "Armchair Expert" di Dax Shepard. La coppia ha spiegato che, a causa di alcuni problemi di salute di Mila, hanno deciso di lavare i loro bambini solo quando "sembrano sporchi".

Dopo che la Kunis ha ammesso di avere una "pelle orribile" e di non essere riuscita a risolvere la sua acne fino a quando non ha partorito e i suoi "ormoni si sono bilanciati nella giusta direzione", la conversazione si è spostata su altri argomenti: bagno, doccia e sapone.

Shepard ha confessato che, da anni ormai, cerca di convincere la sua co-conduttrice Monica Padman a smettere di lavarsi tutto il corpo con il sapone ogni giorno e di iniziare a concentrarsi solo su alcune aree, che ha definito come "suole e buchi", al fine di trarre beneficio dagli oli naturali del corpo.

Mila ha dichiarato di essere d'accordo con lui: "Io lavo solo le ascelle e il pube ogni giorno e nient'altro. Credo che sia opportuno specificare che questo dipende anche dal fatto che non avevo l'acqua calda in casa quando ero una bambina, quindi non ero solita fare la doccia molto spesso".

Secondo quanto dichiarato dalla coppia vale lo stesso anche per i loro figli, Wyatt, 6 anni, e Dimitri, 4. "Non sono mai stata quel tipo di genitore che fa continuamente il bagno ai neonati", ha detto la Kunis, mentre Kutcher ha aggiunto: "Fa loro il bagno solo se sembrano sporchi, altrimenti non ha senso."