Mike Tyson colpisce un uomo su un aereo, il video è virale

Secondo quanto riportato da TMZ, Mike Tyson ha preso a pugni un uomo su un aereo dopo essere stato ripetutamente disturbato; a testimoniare il gesto è un video divenuto virale in poco tempo.

Mike Tyson ha preso un volo dal San Francisco International Airport quando un fan ha iniziato a molestarlo ripetutamente. Inizialmente gentile e disposto a socializzare con la crew dell'aereo, l'ex pugile ha deciso di scaricare numerosi pugni sullo sfortunato che non si è fermato alle sue ripetute richieste di non disturbarlo.

L'ex pugile è stato fatto scendere dall'aereo prima del decollo. Il pugile è considerato uno dei migliori campioni di boxe di tutti i tempi ma è anche celebre per i suoi comportamenti imprevedibilmente aggressivi come quando prese a morsi l'orecchio del rivale Evander Holyfield nel 1997 e per frequenti incontri ravvicinati con la giustizia che lo hanno fatto condannare per stupro e dipendenza dalla cocaina.

Ritenuto uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, Mike Tyson ha anche preso parte a svariati film, tra cui Rocky Balboa, Una notte da leoni, Scary Movie V e Ip Man 3.