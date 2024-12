Mike Tyson: Netflix annuncia una docuserie sulla vita del leggendario pugile

Dopo il successo dell'incontro da record tra Jake Paul e Mike Tyson su Netflix, che secondo lo streamer è diventato l'evento sportivo globale più seguito di sempre, ora Netflix approfondirà la vita del leggendario Iron Mike con una docuserie interamente dedicata a lui.

Tutti i dettagli sulla docuserie su Mike Tyson

La docuserie esplorerà la vita e l'eredità di Mike Tyson, conosciuto come il più giovane campione dei pesi massimi della storia, in tre episodi da un'ora ciascuno. La serie racconterà l'uomo dietro i guantoni, "dalla sua fulminea ascesa come 'l'uomo più cattivo del pianeta' alle sue lotte personali, tra cui un periodo di incarcerazione, difficoltà finanziarie, abusi di sostanze, e le sue famose controversie sul ring, fino alla sua redenzione finale".

Cannes 2008: Mike Tyson

"Avere l'opportunità di raccontare la mia storia attraverso la lente della mia crescita e maturità in un documentario su Netflix sarà un viaggio impegnativo, ma molto gradito", ha dichiarato Tyson in merito al progetto.

Il pugile ha poi aggiunto: "La maggior parte delle persone ha paura di guardare la propria vita in modo obiettivo, preferendo dipingersi come l'eroe della propria storia. Ma se siamo veramente obiettivi, sappiamo che non possiamo mai essere l'eroe della nostra vita. Dobbiamo essere in grado di affrontare l'uomo allo specchio, accettando sia il buono che il cattivo, per fare un resoconto completo dei nostri contributi a questa vita. Netflix è la piattaforma perfetta per raccontare la mia storia, grazie alla sua portata globale".

Mike Tyson alla premiere hollywoodiana di Una notte da leoni 2

La docuserie è diretta e prodotta da Floyd Russ (Untold: Malice at the Palace, American Manhunt: The Boston Marathon Bombing, Zion). Il progetto è realizzato da EverWonder Studio, DLP Media Group e Five All In The Fifth.

Questa docuserie si aggiunge alla crescente programmazione sportiva di Netflix, che include titoli come Enigma: Aaron Rodgers, Simone Biles Rising, Quarterback, Receiver, Starting 5, Sprint, Formula 1: Drive To Survive, Full Swing e altri ancora.