Mike Hodges: il regista di Flash Gordon e Carter morto a 90 anni

Mike Hodges, meglio conosciuto come il regista di thriller grintosi ed eleganti come Carter, Il colpo - Analisi di una rapina, The Terminal Man e I'll Sleep When I'm Dead è morto, oltre che per il cult Flash Gordon, è morto il 17 dicembre 2022 all'età di 90 anni.

Mike Hodges aveva all'attivo solo la regia di alcuni film per la tv quando esplose nel panorama internazionale con il thriller Carter nel 1971. Il crime drama interpretato da Michael Caine è ancora considerato tra i migliori film di gangster britannici mai realizzati. Ambientato nel giro della classe operaia nel nord dell'Inghilterra, Hodges ha mescolato ironia e umorismo con pura tensione e violenza improvvisa. Questi elementi sono diventati, insieme alla sua attenzione per l'atmosfera, le sue firme. Il film ha avuto un remake nel 2000 con Sylvester Stallone come protagonista.

Una foto di Mike Hodges

Nel 2000, il suo film Il colpo - Analisi di una rapina ha lanciato la carriera di Clive Owen. I due avrebbero lavorato di nuovo insieme tre anni dopo in I'll Sleep When I'm Dead, interpretato anche da Charlotte Rampling, Malcolm McDowell e Jonathan Rhys Meyers.

All'uscita de il colpo, il leggendario critico del New York Observer Andrew Sarris ha definito Hodges, "uno dei maestri del mezzo più sottovalutati e praticamente sconosciuti degli ultimi 30 anni".

Mike Hodges ha adottato un approccio più ampio alla commedia con il suo classico camp del 1980 Flash Gordon, supportato dalla popolare title track dei Queen, per i quali Hodges ha continuato a dirigere diversi video musicali.

Tra gli altri titoli ddiretti da Hodges si segnalano The Terminal Man con George Segal, Pulp con Michael Caine e Mickey Rooney e Una preghiera per morire, con Bob Hoskins e Mickey Rourke. La sua carriera televisiva comprendeva le miniserie Dandelion Dead e Squaring the Circle, scritte da Tom Stoppard.

Di recente il British Film Institute gli aveva dedicato una retrospettiva presso il National Film Theater.