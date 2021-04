Mike Flanagan regista di The Season of Passage, tratto dal libro di Christopher Pike

Il regista Mike Flanagan si occuperà della regia e della sceneggiatura di The Season of Passage, un adattamento del libro di Christopher Pike.

Mike Flanagan sarà il regista di The Season of Passage, un adattamento per il grande schermo del romanzo scritto nel 1993 da Christopher Pike e che verrà distribuito da Universal.

La produzione sarà invece curata da Intrepid Pictures che ha già collaborato con Christopher Pike in occasione della serie televisiva The Midnight Club.

Oculus: Karen Gillan e il regista Mike Flanagan preparano una scena

Mike Flanagan, creatore della serie Hill House, si occuperà della sceneggiatura insieme a James Flanagan.

Tra le pagine di The Season of Passage si racconta la storia della dottoressa Lauren Wagner che viene coinvolta in una spedizione spaziale con destinazione Marte. L'intero mondo l'ha ammirata e rispettata, ma Lauren è alle prese con delle voci dentro di lei. La donna deve inoltre fare i conti con il mistero legato alla scomparsa del gruppo che era partito prima del suo e ha perso la vita, o forse quanto accaduto è ben diverso.

Flanagan, recentemente, si è occupato della regia di Doctor Sleep, il film tratto dal sequel di Shining scritto da Stephen King, dopo aver diretto Oculus, Ouija: Origin of Evil e Hush per Blumhouse.