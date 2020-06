Miguel Bosè: "Bill Gates introdurrà microchip nel nostro corpo col vaccino e la tecnologia 5G"

Miguel Bosè su Twitter nega l'esistenza del Coronavirus ed è convinto che il vaccino sarà un modo per introdurre dei microchip nel nostro corpo per controllarci. Il cantante spagnolo ha nel suo mirino il magnate Bill Gates e l'industria farmaceutica, e le sue a dir poco originali teorie, riprendono quelle dei nostri gilet arancioni e sono state ridicolizzate dalla maggioranza dei suoi follower.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

"La società farmaceutica GAVI, per coloro che non lo conoscessero, è di proprietà della Fondazione BILL & MELINDA GATES, specialisti dei vaccini falliti che hanno causato così tante vittime in tutto il mondo. L'India li ha espulsi e li ha denunciati. L'Africa si porta dietro ancora le loro conseguenze. Il Kenya ha scoperto le sue atrocità". E' solo il primo dei deliranti Twitter di Miguel Bosè che si è iscritto al partito dei negazionisti dell'esistenza del Covid 16. Il cantante prosegue prosegue attaccando il il principale fondatore di Microsoft Corporation: "BILL GATES, l'eugenista, dimentica l'esistenza dei dannati archivi di giornali e di come in passato abbia ripetutamente parlato del suo progetto sui vaccini che trasportavano microchip o nanobot, per ottenere tutti i tipi di informazioni dalla popolazione mondiale solo per controllarla".

Secondo la strampalata teoria di Miguel Bosè, Bill Gates vuole introdurre nel vaccino anti-Covid dei microchip per dominare il mondo attraverso la tecnologia 5g:"A questi potrebbero essere aggiunti anche vari metalli, anche più tossici di quelli già inclusi, adiuvanti illegali o la cosiddetta "polvere intelligente", che minacciano tutti la nostra salute e senza il nostro consenso. Dopo aver effettuato questa fase, e una volta attivata la rete 5G, vera chiave in questa operazione di dominio globale, saremo pecore in balia dei loro bisogni. Pedro Sánchez "El Salvador", a nome del governo di tutti gli spagnoli, è appena diventato complice di questo macabro piano suprematista, come al solito senza il permesso dei cittadini. Dico NO AL VACCINO, NO AL 5G, NO ALL'ALLEANZA BILL Gates/SPAGNA #YoSoyLaResistencia".

In passato Miguel Bosè aveva accusato il governo spagnolo di essersi inventato l'esistenza del Coronavirus perché non era riuscito a fronteggiare una semplice influenza. Il cantante è stato attaccato dai numerosi parenti di vittime del Covid-19. Ricordiamo che Lucia Bosè, attrice italiana e madre del cantante, è morta lo scorso marzo per le conseguenze dell'infezione da Coronavirus in un ospedale di Segovia dove era ricoverata.