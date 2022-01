Miguel Bosé oggetto della serie biopic Paramount+ Bosé, in lavorazione in Spagna

Il divo del pop Miguel Bosé sarà al centro della serie biografica Paramount+ Bosé, in lavorazione in Spagna.

In Spagna è entrata in lavorazione Bosé, serie biografica incentrata sul divo latino Miguel Bosé. A interpretare il divo del pop saranno Iván Sánchez, star di You Cannot Hide, e José Pastor.

Sanremo 2010, terza serata: Miguel Bosè canta Non ho l'età

Bosé è prodotta da ViacomCBS International Studios (VIS) in collaborazione con Shine Iberia, Elefantec Global di Pepe Bastón e Legacy Rock.

Variety ha pubblicato una clip del dietro le quinte in cui i due attori che interpreteranno Miguel Bosé provano il tono baritonale profondo e sensuale del divo di Como un Lobo, canzone in cui Bosé si immagina nei panni di un lupo della steppa russa che insegue l'oggetto del suo desiderio.

Pur essendo famoso in tutto il mondo, la storia della vita personale di Miguel Bosé non è mai stata raccontata. In Bosé, serie in sei episodi, verranno rivelati segreti sconosciuti sull'esistenza del cantante e attore, come ha annunciato martedì Paramount Plus. La serie spiegherà l'ispirazione dietro i suoi più grandi successi e il prezzo che il divo ha dovuto pagare per conquistare la fama.