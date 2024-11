Mighty Mouse: Ryan Reynolds, con la sua Maximum Effort, produrrà il film tratto dalla serie animata

Sarà la casa di produzione di Ryan Reynolds, la Maximum Effort, a realizzare il film di Mighty Mouse, adattando così il popolare cartone animato.

A scrivere la sceneggiatura sarà inoltre Matt Lieberman, che aveva già collaborato con la star canadese in occasione di Free Guy.

Il successo del personaggio animato

Il supereroe ha debuttato nel 1942, in occasione di un cortometraggio intitolato The Mouse of Tomorrow, ed è poi apparso in dozzine di altri corti nei decenni seguenti, oltre che in un appuntamento settimanale andato in onda ogni sabato mattina.

Maximum Effort Productions collaborerà con Paramount Pictures che ha coinvolto Brad Butler, vice presidente dei progetti animati, per occuparsi del lungometraggio dedicato a Mighty Mouse.

La casa di produzione di Ryan Reynolds ha già lavorato con lo studio in occasione dello sviluppo di progetti come Boy Band, una commedia su una reunion di un gruppo musicale, Starter Villain che è un adattamento del romanzo sci-fi di John Schalzi, ed Eloise, che porterà sul grande schermo i popolari libri per tutta la famiglia.

Chi scriverà la sceneggiatura di Mighty Mouse

Matt Lieberman, in precedenza, aveva scritto progetti come The Christmas Chronicles, Rumble, Scoob! e The Addams Family.

Reynolds, invece, è reduce dal successo internazionale di Deadpool & Wolverine ed è impegnato in vari progetti cinematografici e televisivi in veste di produttore, concedendosi una pausa dal lavoro sul set dopo i tanti impegni promozionali legati all'arrivo delle nuove avventure di Wade Wilson e Logan nei cinema di tutto il mondo. La star canadese, inoltre, insieme a Rob McElhenney, si occupa della gestione della squadra di calcio gallese della città di Wrexham, esperienza immortalata anche nella popolare docuserie prodotta per FX e Disney+.